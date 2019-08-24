Мы на даче. Нашу машину разбирают на запчасти в Белокаменном

В рубрику «Сообщи свои новости» Татьяна:

Сегодня, можно сказать, средь бела дня вот эти парни пытались разобрать нашу машину, которая просто стоит возле дома в не рабочем состоянии. Мы, к сожалению, находимся на даче, но благо сосед увидел и смог снять их на телефон. Промышляют эти уроды в Белокаменном.