В рубрику «Сообщи свои новости» Татьяна:
Сегодня, можно сказать, средь бела дня вот эти парни пытались разобрать нашу машину, которая просто стоит возле дома в не рабочем состоянии. Мы, к сожалению, находимся на даче, но благо сосед увидел и смог снять их на телефон. Промышляют эти уроды в Белокаменном.
Мы на даче. Нашу машину разбирают на запчасти в Белокаменном
18:22 24.08.2019
Вот эти парни пытались разобрать нашу машину, которая просто стоит возле дома в не рабочем состоянии.
В рубрику «Сообщи свои новости» Татьяна:
Спасибо за ваш голос
От редакции
А вашу машину вот так разбирали? И что делать в такой ситуации?
Мы на даче. Нашу машину разбирают на запчасти в Белокаменном
18:22 24-08-2019
Поднять флаг Украины над Владивостоком пообещал министр Омелян 1
13:14 24-08-2019
Смертельные тропические болезни разносят комары на юге России 4
17:45 23-08-2019