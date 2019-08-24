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Мы на даче. Нашу машину разбирают на запчасти в Белокаменном

18:22 24.08.2019
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Вот эти парни пытались разобрать нашу машину, которая просто стоит возле дома в не рабочем состоянии.

В рубрику «Сообщи свои новости» Татьяна:
Сегодня, можно сказать, средь бела дня вот эти парни пытались разобрать нашу машину, которая просто стоит возле дома в не рабочем состоянии. Мы, к сожалению, находимся на даче, но благо сосед увидел и смог снять их на телефон. Промышляют эти уроды в Белокаменном.

Мы на даче. Нашу машину разбирают на запчасти в Белокаменном Мы на даче. Нашу машину разбирают на запчасти в Белокаменном

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А вашу машину вот так разбирали? И что делать в такой ситуации?

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