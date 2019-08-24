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Когнитивное расстройство: забываются слова, замедляется речь, навязчивые мысли

17:50 24.08.2019 Фото: pixabay.com
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Врачи предостерегают: если на выполнение привычных вещей требуется больше времени, это должно стать для человека настораживающим знаком.

Когнитивное расстройство: забываются слова, замедляется речь, навязчивые мысли
Замедленная речь может говорить о когнитивном расстройстве

Когнитивным расстройством сопровождаются многие заболевания, связанные с разрушениями в ЦНС. Но симптомы этого неблагоприятного процесс часто считываются как знаки усталости и перенапряжения.

Когда говорят о когнитивной деятельности, подразумевают высшие функции мозга — мышление, пространственная ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь, способность рассуждать, в общем, все, что является результатом мозговой деятельности.

Снижению когнитивных способностей способствуют разнообразные факторы, как внешние, так и внутренние. Среди них врачи выделяют образ жизни, стрессы, физическое напряжение, нездоровое питание, нарушения в кровообращении, действие вредных свободных радикалов, которые вызывают повреждения клеток головного мозга.

Врачи предостерегают: если на выполнение привычных вещей требуется больше времени, это должно стать для человека настораживающим знаком.

Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
— Забываются слова или названия предметов.
— Проблемы с концентрацией: не получается сосредоточиться на одном деле дольше 3-5 минут.
— Если приходится о чем-то думать, после этого чувствуется усталость.
— Движения тела замедляются. Как и темп речи.
— Появляются навязчивые мысли.
— Навязчивые действия: человек даже устав, все равно их выполняет, не может остановиться.
— В беседе теряется нить разговора.

При наличии данных признаков следует обратиться к неврологу.

Источник: МедикФорум

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Аноним, 24 августа 2019 18:51
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