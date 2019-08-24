Поднять флаг Украины над Владивостоком пообещал министр Омелян

Омелян обещал въехать в Москву на танке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в «войне» с Москвой. Видео его заявления опубликовал «Политнавигатор».

Выступая на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока». По его мнению, Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг.

Он также выразил уверенность в победе в «очередной украинско-российской битве».

«Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», – сказал министр на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве.



В пику Макрону Омелян обещал «снова» поднять украинский флаг над Владивостоком от Политнавигатор. Новости Украины и России на Rutube

Ранее Макрон после встречи с Владимиром Путиным написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что «верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», а Россия – «глубоко европейская страна».

Омелян возглавил министерство инфраструктуры Украины в апреле 2016 года. За время своей работы он запомнился рядом скандальных заявлений. В частности, он активно выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в Москву занимают лидирующие позиции по прибыльности для Украины. Кроме того, Омелян обещал въехать в Москву на танке.

Источник: РИА Новости