24.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Поднять флаг Украины над Владивостоком пообещал министр Омелян

13:14 24.08.2019 Фото: pixabay.com
1 0

Министр инфраструктуры Украины так прокомментировал слова президента Франции о Европе «от Лиссабона до Владивостока».

Поднять флаг Украины над Владивостоком пообещал министр Омелян
Омелян обещал въехать в Москву на танке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в «войне» с Москвой. Видео его заявления опубликовал «Политнавигатор».
Выступая на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока». По его мнению, Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг.
Он также выразил уверенность в победе в «очередной украинско-российской битве».
«Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», – сказал министр на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве.

В пику Макрону Омелян обещал «снова» поднять украинский флаг над Владивостоком от Политнавигатор. Новости Украины и России на Rutube
Ранее Макрон после встречи с Владимиром Путиным написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что «верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», а Россия – «глубоко европейская страна».
Омелян возглавил министерство инфраструктуры Украины в апреле 2016 года. За время своей работы он запомнился рядом скандальных заявлений. В частности, он активно выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в Москву занимают лидирующие позиции по прибыльности для Украины. Кроме того, Омелян обещал въехать в Москву на танке.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мечтатели?

Аноним, 24 августа 2019 13:21
отличный шарж на эту тему: https://ria.ru/20190820/1557710104.html

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мы на даче. Нашу машину разбирают на запчасти в Белокаменном
18:22 24-08-2019
Мы на даче. Нашу машину разбирают на запчасти в Белокаменном
Когнитивное расстройство: забываются слова, замедляется речь, навязчивые мысли 1
17:50 24-08-2019
Когнитивное расстройство: забываются слова, замедляется речь, навязчивые мысли
БердскВыпал с пятого этажа и разбился насмерть мужчина в центре Бердска
16:03 24-08-2019
Выпал с пятого этажа и разбился насмерть мужчина в центре Бердска
На нацпроект «Жилье и городская среда» дадут почти 30 млн рублей Бердску
13:28 24-08-2019
На нацпроект «Жилье и городская среда» дадут почти 30 млн рублей Бердску
Новые санкции США по "делу Скрипалей" против России вступят в силу с 26 августа 1
13:23 24-08-2019
Новые санкции США по
Поднять флаг Украины над Владивостоком пообещал министр Омелян 1
13:14 24-08-2019
Поднять флаг Украины над Владивостоком пообещал министр Омелян
БердскВернул торжественную линейку 1 сентября в школу №10 вице-мэр Бердска 22
18:13 23-08-2019
Вернул торжественную линейку 1 сентября в школу №10 вице-мэр Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
18:00 23-08-2019
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Бердск400 метров над головой: Боятся низколетящих самолетов жители Бердска 16
18:00 23-08-2019
400 метров над головой: Боятся низколетящих самолетов жители Бердска
Смертельные тропические болезни разносят комары на юге России 4
17:45 23-08-2019
Смертельные тропические болезни разносят комары на юге России