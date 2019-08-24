Для достойной жизни требуется около 100 тысяч рублей ежемесячно, считает выпускник из Бердска

Молодой человек закончил художественную школу с отличием и сейчас любит рисовать портреты

В рубрике «Выпускник 2019» мы рассказываем об учениках, закончивших школу. Их мечтах, стремлениях, взглядах на жизнь. Наш герой — Денис Никитин окончил школу с двумя четверками.

— Школа дала мне знания, которые определили мой жизненный путь. Я рад, что 11 лет меня окружали учителя — профессионалы своего дела и одноклассники, которые за годы учебы стали моими настоящими друзьями, — рассказал выпускник.

В свободное время Денис любит читать историческую литературу. Одна из прочитанных книг «Смерть сквозь оптический прицел. Новые мемуары немецкого снайпера» за авторством Гюнтера Бауэра. Мемуары описывают период с 1938 по 1945 годы на восточном фронте, где герой романа провел полтора года, но для него они запомнились больше всего.

— Знать историю хорошо, но знать ее с двух сторон еще лучше. Мне всегда хотелось увидеть боевые действия с другой стороны. Как к ней относились другие, что о ней думали и какими были их чувства и переживания,- признался Денис.

В книге много размышлений автора и того, что чувствовал в начале и конце войны: «Мне снился родной дом, во сне я был счастлив». Он не хотел воевать, но ради защиты близких и Родины был готов на все. «Мне нужно было понять,что со мной произошло. Два дня назад меня рвало как я убил человека. Теперь же я смирился или почти смирился с тем, что мне придется это делать постоянно. Неужели человек может так измениться за каких-то два дня? Но, вспомнив слова сержанта Бергера, если пожалеть врага — это будет стоить тебе и твоим друзьям жизни, после этого я успокоился». В первую очередь на войне все думали о близких и доме и воевали больше за них нежели за государство. И все хотели просто вернуться домой.

Молодой человек закончил художественную школу с отличием и сейчас любит рисовать портреты.

— Чтобы рисунок получился хорошо, ни в коем случае не нужно пользоваться точилкой. Нужен остро заточенный карандаш, как кто-то однажды верно заметил, что если карандаш не похож на палец трупа ведьмы — шедевр им не сотворить, — убежден молодой человек.

По мнению выпускника, в школах нужно ввести предмет «Этикет», где с начальных классов обучать детей хорошим манерам.

— Будущее — за культурным обществом. Помните, как у Чехова: «Культурный человек не тот, кто не опрокинул соус на скатерть, а тот кто не заметит, как это сделал кто-то другой».

Денис поступил в Сибирский государственный университет водного транспорта на специальность «Судоводитель».

— Я бы хотел устроиться на экспедиционное судно, чтобы ходить в дальние страны. Повидать много интересных мест, чтобы были воспоминания на всю жизнь.По рассказам ректора, большинство выпускников работает под заграничными флагами, потому что там зарплата побольше, чтобы жить достойно, нужно около 100 тысяч рублей ежемесячно,- убежден будущий капитан.

Денис надеется, что ему встретится девушка, которая сможет его ждать. С ней и с детьми они будут жить в домике у моря. И, конечно. долго и счастливо. И редакция «Курьер.Среда.Бердск» желает Денису, чтобы все его мечты и планы сбылись! Удачи!

Автор видео Елена Белоусова

