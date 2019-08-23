Деньги для покойника. Гроб с расщелиной. Желтую ткань на лицо

В разных странах существуют разные обычаи проводов умершего в загробный мир

Сдержанные цвета и еда

У китайцев обряд похорон напрямую связан с возрастом и социальным статусом покойного. Усопшего омывали, одевали в тела в гроб, тело покрывают голубой, а лицо желтой тканью. Гости надевают праздничные одежды сдержанных цветов и преподносят бумажные деньги и еду. Считается, что они могут пригодится в загробном мире.

Конверты с деньгами

В Корее покойного переносят в отдельное помещение. Специальное место отводится большому портрету усопшего оформленный черными лентами. На столе размещают жертвенную еду. Вести траурную церемонию полагается близкому родственнику. На следующий день тело помещают в гроб, который огораживают от посторонних глаз ширмой. Родственники подготавливают траурную ткань, на которой вышивается имя и фамилия покойного. Три дня отводится на прощание с родными и друзьями. По традиции, гости приносят подписанные конверты с деньгами.

Лампа и цветы

Индия славится своими многовековыми традициями. В этой стране освобождают душу для перехода в другую жизнь в Индии с помощью огня. Во время омовения тела обязательно должна гореть лампа. После очищения тело облачают в красивую, обязательно новую одежду. Ложе покойного высылается цветами.

Право совершить погребальный обряд предоставляют старшему сыну. Он как главный держатель семейного клана сопровождает тело на погребальный костер. Через некоторое время пепел родные помещают в урну и позже находит покой в святых водах реки Ганг.

Кимоно и нож

В Японии покойному проводят водную церемонию, для этого смачивают губы водой. Женщин одевают в кимоно, мужчин в строгий костюм или национальную одежду. Чтобы усопшего не одолели злые духи гробницу выстилают белыми листами, а на грудь укладывают нож.

После прощания тело накрывают золотистой тканью или накрывают крышкой и заколачивают ее камнями. После тело кремируют.

Жители страны восходящего солнца большое значение придают дате похорон. По местному обычаю, несоблюдение данного правила может повлечь еще одну смерть.

И днем и ночью

В Израиле покойного хоронят в белом саване. Как одеяние усопшего, так и гроб очень скромны. Традиционно выбирается деревянный гроб с небольшой прощелиной. Чтобы, согласно библейскому пророчеству человек созданный из праха в прах и возвратился. У евреев суббота священна, поэтому в этот день похороны не устраивают. Согласно Торы похоронить покойного нужно как можно быстрее. Если в большинстве стран погребение посходит утром, днем или вечером, в Израиле предают тело земле и в ночное время.

Во время прощания в доме покойного читают псалмы и произносятся молитвы.

Фонарики и братская могила

В Эмиратах покойного хоронят без одежды и гроба. Усопшего заворачивают в белую ткань и опускают в землю на правом боку. Именно такое положение согласно мусульманским обычаям указывает в сторону священной Мекки. В молитве близкие просят о милости и прощения грехов усопшего.

На могильной доске или камне указывается имя и дата смерти по мусульманскому календарю.

На острове улыбок после омовения тело выкладывают на стол с фруктами и разной едой. Возле дома покойного в знак почтения зажигают фонарики.

На Бали тело предают земле в братской могиле.

Когда набирается необходимое число покойных их кремируют.

Население некоторых островов и побережий использовали море для погребения. Викинги помещали тело на плот или укладывали его в лодку и отправляли по воде в последний путь.