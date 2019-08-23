Дачные дела в сентябре

Помните, что своевременный уход и забота о растениях – это залог здоровья сада и хорошего урожая!

После сбора и закладки на хранение урожая настоящий дачник не заканчивает трудиться. Начало осени – самое время заложить основу будущему урожаю.

Уборка

Важно полностью убрать урожай. Жом здоровых растений сложить в компостную яму, зараженные растения и плоды необходимо сжечь. Также важно утилизировать растения, в которых завелись вредители. Иначе насекомые и болезни могут перебраться в почву и отыграться в следующем сезоне.

Аэрация

Популярное сейчас слово аэрация означает ничто иное, как вентиляцию почвы и насыщение ее кислородом. Дачникам важно позаботиться о том, чтобы корневая система всех растений хорошо дышала. Для этого у деревьев и кустарников нужно взрыхлить почву вокруг ствола, причем лучше уточнить на какую глубину стоит копать для каждого вида.

Газон также нужно подготовить: траву подстричь и обязательно убрать, разрыхлить почву граблями, а затем проколоть ее для улучшения аэрации и водного обмена. Самый доступный инструмент для этого – вилы, но если у вас большой газон, целесообразно приобрести специальную технику для аэрации.

Полив

Для успешной зимовки растениям необходимо получить обильный полив корневой системы. Проверить достаточно ли влажная земля можно, взяв горсть земли в междурядье на глубине около пятидесяти сантиметров. Если после сжатия почвы в кулак она рассыпается, требуется еще вода. При достаточной увлажненности земля останется в форме кома. Увлажнение можно совместить с удобрением почвы.

Подкормка

За сезон растения отдают все силы урожаю, поэтому осенью важно напитать их, чтобы они спокойно пережили зиму и были готовы плодоносить снова. Кроме того, дополнительная подкормка поможет росту корней, активная фаза его начинается в конце сентября.

Для цветников используют минеральные удобрения, их вносят после удаления всех цветов и перекопки почвы. Для деревьев используют органические и минеральные прикормки. Вносят их в приствольные круги после разрыхления почвы вилами на глубину около двадцати сантиметров.

Газон тоже необходимо «подлечить». Неровности газона необходимо удалить при помощи смеси перегноя и песка. Также в начале осени нужно применять минеральное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия. Такая подкормка обеспечит лужайке комфортную зимовку и рост корневой системы.

Важно применять специальные осенние смеси удобрений, они учитывают потребности растений именно при подготовке к зиме.

Обрезка

В начале осени нужно обрезать плодовые деревья. Особенно это касается старых растений, где далеко не все ветки плодоносят. Основное правило – избавляться от негодных отростков, освобождая место для развития молодых. Под чистку должны попасть ветки, которые растут на ствол и вниз, а также все подпорченные вредителями.

Профилактика заболеваний

В финале подготовки сада к зимовке нужно обработать растения от вредителей и возбудителей заболеваний.

Кустарники и деревья обрабатывают карбамидом. Еще его называют мочевиной. Это концентрированное азотное удобрение, которое хорошо растворяется в воде. Обычно используют около 500 грамм на ведро воды. Важно обработать не только растения, но и почву под ними. После обработки карбамидом не страшны даже зимующие в земле вредители.

Также необходимо позаботиться о побелке стволов деревьев. Многие считают, что эта процедура выполняется весной, но на самом деле, осенняя побелка помогает растениям лучше пережить зимние морозы. Для устойчивости этой обработки в раствор вмешивают костный клей или красную глину. Либо можно подобрать специальный устойчивый к влаге раствор для садовых работ.

Помните, что своевременный уход и забота о растениях – это залог здоровья сада и хорошего урожая!