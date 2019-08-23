Осенний ремонт в квартире: цены стали ниже

До наступления отопительного сезона еще можно успеть заменить батареи, не доставляя неудобств соседям, и окна, не замерзая при этом в квартире

К плюсам осеннего ремонта можно отнести заметное снижение цен на услуги мастеров. Кроме того, на улице уже не жарко, но стены еще не успели промерзнуть, поэтому любые смеси будут хорошо сохнуть. До наступления отопительного сезона еще можно успеть заменить батареи, не доставляя неудобств соседям, и окна, не замерзая при этом в квартире.

Стеклопакеты

С приходом первых осенних дней можно заметить, как сквозит от окон. Если стеклопакеты перестают герметично прилегать, могут появляться течи дождевой воды. Пока на улице еще не слишком холодно, можно с комфортом заменить окна. Кроме того, осенью ваш заказ на окна выполнят заметно быстрее, так как многие приостанавливают стройку после лета.

Популярная сегодня тенденция – ламинация. Эта процедура позволяет выбрать цвет своих окон. И сейчас это может быть не только имитация дерева, которая актуальна в любом интерьере, но и любой другой цвет, гармонично вписывающийся в ваш ремонт. Также можно выбрать текстуру, производители теперь предлагают самостоятельно выбрать гладкими будут окна или шероховатыми, белыми или цветными.

Батареи

Если вы решили заменить батареи в квартире, необходимо обязательно обратиться в управляющую компанию, чтобы они отключили стояки. Даже если отопительный сезон еще не начат, это не значит, что в радиаторе нет воды. Часто она остается и на летний период, просто не циркулирует по трубам.

До включения отопления вам проще будет договориться об отключении стояка – это меньше побеспокоит ваших соседей. Зато если отопительный период уже начат, вы сможете в тот же день проверить свой радиатор и качество его монтажа: сварочные работы и резьбовые соединения.

Существует большой выбор радиаторов, и при планировании лучше воспользоваться услугами специалиста. Он сможет рассчитать размер отопительного прибора для оптимальной температуры в квартире, если вы выберете секционный радиатор. А также расскажет о плюсах и минусах разных металлов: сегодня используют чугун, алюминий, биметалл, сталь, медь. Среди этого многообразия нелегко сделать выбор без подсказки профессионала.

Держите ноги в тепле

Вместе с заменой батарей стоит задуматься и об организации в квартире теплого пола. Для частных домов отлично подходит технология напольного водного отопления. Она позволяет наиболее продуктивно распределить тепло по квартире. Прогрев происходит более равномерно, в первую очередь тепло получает низ помещения, а к потолку воздух становится прохладней. Это наиболее комфортная ситуация для человека: не замерзают ноги, при этом дышится легко.

Но если вы живете в многоквартирном доме, то установка водяного теплого пола незаконна. Водяной пол подключается к водопроводным трубам, а в квартирах с центральным отоплением вносить изменения в имеющиеся схемы коммуникаций запрещено.

На помощь приходит система электрического обогрева пола. Он может быть конвекционным – греющий элемент отдает тепло при физическом контакте, или инфракрасным – тепло передается предметам в комнате и самому полу.

Что постелить сверху?

Чаще всего к теплому полу рекомендуют плитку. Она действительно обладает высокой теплопроводностью и отлично сочетается с обогревом. Большой выбор расцветок и текстур помогает подобрать вариант именно для вашего интерьера.

Если вы хотите постелить в квартире ламинат, то нужно учесть, что подойдет не любой вид. Ламинат для теплого пола должен быть не толще семи милиметров. Кроме того, это должен быть специальный ламинат для обогревательных систем, пропускающий тепло.

Паркет, линолеум и ковролин лучше стелить отдельно. От подогрева эти материалы портятся, а некоторые могут выделять вредные вещества в воздух. Как правило, они сами по себе достаточно комфортны по температуре.

Двери

При выборе межкомнатных дверей основным критерием нередко становится их внешний вид. Но материал здесь имеет не меньшее значение. Самыми популярными остаются двери из дерева, ламинированные или шпонированные, но можно выбрать также стекло или пластик. Стеклянные двери идеальны для высоких температур и влажности. Например, стекло придется кстати в ванной и бане. Пластиковые двери обычно больше подходят для офисов, но если ваша квартира в урбанистическом стиле, можно рассмотреть и этот вариант.