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Постельное белье из поплин жаккарда украсит любую спальню

16:47 23.08.2019
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Выпуск постельных наборов из элитной ткани уже давно успешно освоен отечественными ткацкими производствами в Иваново.

Постельное белье из поплин жаккарда украсит любую спальню

По своему качеству такое белье ни в чем не уступает зарубежным аналогам. При этом ивановские ткацкие изделия имеют куда более низкую стоимость.

Где приобрести постельное белье из поплинжаккарда в России

Среди большого разнообразия тканей, которые производятся за рубежом и уже освоены отечественными ткачами, особенным спросом у российских потребителей пользуется поплин жаккард. И хотя изначально эта разновидность ткани производилась из шелка, сегодня она выпускается как на 100% из хлопка, так и с добавлением синтетических волокон. Качественное постельное белье из поплин жаккарда можно приобрести по ссылке http://varvara37.ru/postelnoe-bele/poplin/poplin-kollekciya-jakkard, которая ведет в профильный интернет-магазин, торгующий данными изделиями. Весь ассортимент белья от данного продавца полностью состоит из натурального хлопка, имеет большое количество расцветок и представленных на продажу размеров (одно-, полтора-, двуспальное, евростандарт и др.).

Основные отличия поплин жаккарда от других материалов:

волокна основы ткани имеют меньшую толщину, чем уток в 1,5-2 раза;

четко выделенный приятный на ощупь мелкий рубчик;

при небольшой толщине материал обладает высокой плотностью;

фактура с четкими и изящными узорами.

Почему поплин выбирают для производства постельного белья:

ткань обладает повышенной прочностью и долгое время не подвергается износу;

окрашиваемый материал не теряет цвета при частых стирках;

поплин жаккард вписывается во все типы интерьеров;

на поверхности белья не образуются катышки;

ткань легко поддается глажке.

История создания и производства материала

Изначально ткани из поплин жаккарда использовались при папском дворе, расположенном в старинном французском Авиньоне. Лишь в XVIII веке об этом материале стало широко известно среди привилегированной части российского общества. Из элитной ткани, которая тогда включала шелковые волокна, шили роскошные платья светские дамы. Позднее ивановские ткачи полностью заменили шелк хлопком и сделали поплин доступным для широкого круга покупателей.

В наше время этот натуральный материал из стопроцентного хлопка широко известен не только в России, но и за рубежом, куда он поставляется большими партиями на экспорт. Комплекты постельного белья из него хозяйки высоко оценили и стараются приобрести несколько, чтобы обеспечить комфортом всю семью. Кстати, это станет неплохим вариантом и в качестве подарка для близкого человека. Часто такие комплекты становятся подарками на свадьбах, они свидетельствуют о добром отношении к брачующимся и заботе об их благополучии.

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