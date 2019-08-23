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320 кухонных досок с портретом Гитлера не пропустила в Россию таможня Иркутска

17:30 23.08.2019 Фото: с сайта baik-info.ru
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Экспертиза, проведенная в Омске, подтвердила, что в изображении почтовой марки с портретом и почтового штемпеля с изображением орла с крестом и надписью «Deutsche Luftpost» имеется атрибутика или символика, сходная с нацистской атрибутикой.

320 кухонных досок с портретом Гитлера не пропустила в Россию таможня Иркутска
320 разделочных кухонных досок с нацистской символикой изъяли в ходе досмотра товаров иркутские таможенники

320 разделочных кухонных досок с нацистской символикой изъяли в ходе досмотра товаров иркутские таможенники. Помимо изображения чашки с кофе и надписи «Coffee», на досках было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с предположительным портретом Адольфа Гитлера, а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью «Deutsche Luftpost 1024».

Экспертиза, проведенная в Омске, подтвердила, что в изображении почтовой марки с портретом и почтового штемпеля с изображением орла с крестом и надписью «Deutsche Luftpost» имеется атрибутика или символика, сходная с нацистской атрибутикой. В Российской Федерации установлен запрет на использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. В связи с чем, иркутской таможней фирме — импортеру в выпуске товара было отказано. Доски, содержащие нацистские изображения, были арестованы. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России (по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товар на таможенную территорию Евразийского экономического союза).

Уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований Иркутской таможни Максим Бабкин отметил: «Импортер данного товара пояснил, что поставка товаров с фашисткой символикой в рамках внешнеэкономического контракта с инопартнером не согласовывалась, и о наличии таких товаров импортеру стало известно только по результатам таможенного досмотра».

Октябрьский районный суд Иркутска учел признание вины фирмой-импортером, а также отсутствие умысла на совершение правонарушения, и ограничился административным наказанием в виде конфискации товара. Все доски с нацисткой символикой подлежат дальнейшему уничтожению.

Источник: baik-info.ru

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