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Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск

17:15 23.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Евгений Шестернин отметил, что светофоры на реконструированной улице работают в тестовом режиме. В сентябре их «доведут до ума». Замминистра транспорта региона: «Пусть лучше машины постоят на красный свет, чем будут погибать люди».

Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Состоялась торжественная приемка Лунной в Бердске

Сегодня, 23 августа, замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий принял отремонтированную по проекту «Безопасные качественные автомобильные  дороги» улицу Лунную в Бердске. Реконструированную дорогу региональному чиновнику показал мэр Бердска Евгений Шестернин и директор компании ООО «Строй-Сити».

Улицу уже проверяли пару недель назад. Из замечаний было превышение уровня пандусов и по разметке. Все исправили, разметку нанесли заново. В конце улицы установили новые светофоры, там очень сложная транспортная развязка. С помощью светофоров удалось добиться регулировки движения. Сейчас они еще работают в тестовом режиме. Здесь проведена замена асфальта, ремонт тротуаров, освещения, установлены светофоры.

Директор подрядной компании ООО «Строй-Сити» Максим Клипиков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», какие были трудности в работе.

— Из сложностей был недоработанный проект. Проводили технические совещания, искали решения. Когда рисуешь план — это одно, а когда на местности воплощаешь — это другое. На самом большом перекрестке стоят блоки, их нужно было убрать или перенести. Решение нашли, немного сместили. В ту сторону осталась одна полоса, а вверх две. Светофоры еще настраивают, но ведь там часто пешеходов сбивают, происходят аварии. Все это делается для безопасности. Если все это сложить, пусть лучше машины постоят на красный свет, чем будут погибать люди, — сказал Максим Валерьевич.

Это второй этап ремонта ул. Лунной, завершающий. На нее было потрачено 57 млн. рублей. В прошлом году был отремонтирован первый участок. Общая протяженность реконструкции — 1 км 250 метров. Ул. Лунная очень значима для Бердска — это «основная артерия», которая соединяет несколько микрорайонов. Здесь проходит огромный поток транспорта. Также она выходит к строящейся школе и детскому садику.

Мэр города Бердска Евгений Шестернин подчеркнул важность ул. Лунной.

— Дороги все социально значимы для России. Сейчас нам самое главное светофоры отрегулировать. Планируем к середине сентября закончить. В конце улицы вообще раньше пешеходного светофора не было. «Зебра» была и все. А правила у нас не все соблюдают, — сказал Шестернин.

Замминистра транспорта Сергей Ставицкий похвалил качество работ на ул. Лунной. Он не первый приезжает, он был здесь в процессе ремонта.

— На данный момент замечаний нет, улица сделана очень качественно. Те недочеты, которые были, подрядчик устранил. Мы полностью открыты для населения. Если будут замечания автомобилистов, мы готовы их выслушать, — отметил Сергей Владимирович.


О чем говорили мэр города и замминистра транспорта смотрите в видео.

Автор видео Алена Романцова

Также замминистра отметил, что улица Лунная — это один из первых и самых крупных объектов в области, который сдается по БКАД в этом году в Новосибирской области. Бердск в лидерах по этой программе. По этому проекту в Бердске идут работы на пяти объектах — в поселке Новый четыре объекта готовятся к приемке, еще один в работе. Всего по региону в программе 117 объектов, 160 км. дорог будет приведено в соответствие с ГОСТами.

Как проходила приемка Лунной смотрите в видео.

Автор видео Алена Романцова

Автор видео Алена Романцова

Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
Первый объект по БКАД в регионе ул. Лунную сдал Бердск
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От редакции

Как вам отремонтированная Лунная?

Справедливая, 23 августа 2019 17:48
На светофоре долго стоять приходится,но терпимо, привыкнем. Сначала было вообще все не понятно, сильно раздражало,а сейчас уже лучше.Перекресток действительно сложный. Со светофорами будет лучше и водителям и пешеходам.
А чё а ни чё, 23 августа 2019 18:08
Сейчас посмотрят потоки, выставят время и все пойдет.Я рад за преобразования в городе. Видно сразу с душой и с умом, что редкость сегодня.
А чё а ни чё, 23 августа 2019 18:03
Спасибо Николаю Кузьменко!! Николай ты сделал подвиг, начав такие реконструкции. Раньше размазывали лопатой, сейчас ляпота. Бердск единственный город с таким комплексным подходом. Ждем ул.Рогачева следующую. Гулять по микрорайону становится отдыхом. Верной дорогой идем в благоустройстве!!! Таких улиц в Новосибирской области нет. Все четко.
Кира, 23 августа 2019 18:15
По мне так слишком много светофоров на таком коротком участке дороги. Светофор за ДК Родина можно было и не делать,так же как и возле фикс прайса, Пешеходы вообще обленились ходить,каждые 200 метров светофоры.

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