Впервые за 28 лет ВМФ России получит шесть подлодок в 2020 году

В их числе — четыре атомные подлодки. Корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками.

До конца этого года ВМФ планируется сдать две подлодки

До конца 2019 года ВМФ планируется сдать две подлодки — проекта 955А «Князь Владимир» и проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский».

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Согласно контрактам, «Севмаш» в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск». Также «Севмаш» сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852″, — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.

В свою очередь «Адмиралтейские верфи», рассказал собеседник, сдадут ВМФ две дизель-электрические подлодки: «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

В Объединенной судостроительной корпорации в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать предоставленную источником информацию отметили, что «корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками».

Планы на 2019 год

До конца этого года ВМФ планируется сдать две подлодки. В июне гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что до конца 2019 года флоту передадут головную подлодку проекта 955А «Князь Владимир». В марте глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков проинформировал, что в этом году заказчику будет передана первая подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца года флоту поступят три подлодки — дизельная и две атомные. Как пояснил ТАСС другой источник в оборонке, «одной из атомных субмарин должна была стать «Казань», но ее сдача сместилась на 2020 год».

В советское время флоту в отдельные годы передавались более 10 подлодок. Так, в 1971 году ВМФ СССР получил от промышленности 12 только атомных подлодок различных классов.

Источник: ТАСС