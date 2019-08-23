Густые брови: почему не растут брови и как их отрастить?

Если ещё пять лет назад в моде были архитектурные брови, с чёткой линией изгиба, то сейчас тенденции в корне изменились. В моде густые брови естественной формы. Однако оправиться после активной атаки пинцетов не всем бровям под силу – они просто не растут, уверяют представительницы прекрасного пола. Конечно, густыми бровями наделены далеко не все. Но даже из самой плачевной ситуации есть выход.

Как быстро отрастить брови и сделать их густыми, рассказывает МедикФорум.



Почему не растут брови

Во-первых, это могут быть наследственные проблемы. И, к сожалению, то, что заложено в нас природой не изменить или сделать это довольно трудно. Это касается редких бровей в том числе. В таком случае заставить их расти будет крайне сложно, однако стоит приложить усилия, чтобы улучшить состояние бровей.

Во-вторых, проблема может быть в слишком частых окрашиваниях. Да, краска для бровей не так агрессивна, но всё же оказывает негативное влияние на рост волосков. Они становятся тоньше и слабее.

В-третьих, частое владение пинцетом может привести к полному удалению волосяных луковиц. Поэтому если девушка на протяжении многих лет постоянно выщипывала брови, то нет ничего удивительного, почему они перестали расти.

И наконец, неправильное питание тоже влияет на рост бровей. Вредные продукты, недостаток витаминов и полезных веществ, а также слишком строгие диеты могут сказаться на состоянии бровей.

Как отрастить брови

Если вы решили отрастить брови, то в первую очередь, нужно наладить своё питание. В рационе должно быть максимум полезной пищи, например, овощей, фруктов, ягод, рыбы, растительных масел, нежирных сортов мяса, орехов, зелени.

Во-вторых, в современной косметологии есть целых три основных вида средств, позволяющих отрастить брови. Например, косметические препараты с гормонами. Их продают в аптеках. Они производятся на основе гормонов, которые выпускают во флаконах со щёточками. Достаточно смазывать каждый день брови, чтобы сделать их более густыми.

Сыворотки, активирующие волосяные фолликулы, тоже могут оказаться эффективными, если девушка хочет отрастить брови. В них есть витамины, протеины и другие полезные вещества. Благодаря своему составу волоски укрепляются и питаются, усиливается их рост.

И наконец, есть специальные туши для усиления роста бровей и ресниц. Они не только позволяют отрастить брови, но и способны подкрасить в нужный оттенок.

Также есть народные методы, которые тоже очень эффективны в вопросе, как отрастить брови. Нужно, например, выполнять ежедневный массаж бровей, что обеспечит приток крови к волосяным фолликулам. Это насытит их кислородом и питательными веществами, а значит, поможет отрастить брови. Как выполнять массаж? Начинайте с легких растираний области бровей, затем слегка пощипывайте и слегка оттягивайте кожу. Делать это нужно до тех пор, пока кожа не покраснеет – то есть около 3-4 минут. Выполнять массаж можно с маслом для роста бровей, что только усилит эффект.

А также можно применять масло отдельно. Эффективнее всего в этом плане являются репейное, касторовое и миндальное масла. Просто каждый вечер перед сном смазывайте брови щеточкой по направлению роста волос.

Есть и радикальные методики – сбрить брови. Да-да, не удивляйтесь. Дело в том, что после бритвы волосы на бровях будут расти более толстыми и создадут в дальнейшем иллюзию густоты. Правда, сложность в том, что сбривать их, скорее всего, придётся не один раз. Ну и нужно будет смириться с тем, что выглядеть ваши брови будут не лучшим образом, поэтому решать в такой ситуации, конечно, только вам.

Также можно использовать маски для бровей. Приводим несколько действенных рецептов.

Ромовая маска. Чайную ложку масла касторового немного подогреть, смешать с половиной ложки рома.

Коньячная маска. Ложку коньяка, ложку оливкового масла и половину сырого желтка нужно смешать в одной ёмкости и растереть их, а затем нанести на область бровей.

Масляно-витаминная маска. Ложку миндального масла надо смешать с несколькими каплями витаминов А и Е в виде масляных растворов. Смесь согреть на водяной бане, смочить в ней ватные диски и приложить к бровям на 20 минут. Не нужно смывать остатки масла. Необходимо помассировать вместе с ним брови. Если процедура проводится вечером, то нужно оставить масло на всю ночь.

Пряная маска. Смешать по половине чайной ложке мёда и репейного масла, добавить немного молотого красного перца (но не переборщите, иначе можете вызвать ожог), а также четверть ложки молотой корицы.

Домашние маски могут быть очень эффективны и помогут отрастить брови. Их следует наносить на очищенную кожу области бровей, выдержать от 20 до 40 минут, а затем смыть чистой водой (за исключением масляно-витаминной маски). Процедуры будут эффективны, если проводить их дважды в неделю. Желательно выбрать какую-то одну маску, чтобы понять, насколько она помогла отрастить брови, и соблюдать на протяжении месяца. Если метод не принёс результата, то можно поэкспериментировать с другими.

Помните, что в вопросе отращивания бровей нужно сохранять терпение. Это не быстрый процесс, особенно если причина кроется в постоянных выщипываниях волосков. Нужно понять, что пинцет в этом вопросе точно будет лишним и сразу отложить его на высокую полку. Только соблюдая все рекомендации в течение не менее полугода, у вас должно получится отрастить брови.