Работы по созданию инженерных систем для филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» выполнила компания «Ростелеком».
Дата-центр предприятия разместился в двухэтажном здании бывшей заводской АТС. Чтобы помещения выдержали нагрузку после установки серверного и сетевого оборудования, были усилены все строительные конструкции, включая фундамент, перекрытия, стены и пол.
В помещении была установлена система гидроизоляции, надежно защищающая здание от затопления. Кроме того, центр обработки больших данных будет обеспечен отказоустойчивой инженерной инфраструктурой. ЦОД отвечает требованиям 3-го уровня надежности (Tier III). Это означает, что даже при замене вышедшего из строя или добавлении нового оборудования работа дата-центра не прекратится ни на минуту.
«Наша компания имеет серьезные компетенции в создании и обслуживании сети собственных ЦОДов в крупнейших городах: Москве, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, с общей площадью зданий почти 50 тысяч квадратных метров и совокупным количеством стойкомест более 6 тысяч.
Строительство дата-центра для Новосибирского авиастроительного завода — это важный опыт работ такого уровня на территории Сибири, — отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — В рамках контракта «Ростелеком» также обеспечит ЦОД «Сухого» программным обеспечением, которое будет обрабатывать и анализировать данные».
Со временем серверные и вычислительные мощности центра обработки данных авиазавода будут увеличиваться, поэтому все инженерные системы, которые построил «Ростелеком», рассчитаны на масштабирование до 240 кВт.
«Ростелеком» в Новосибирске построил дата-центр для авиазавода имени Чкалова
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