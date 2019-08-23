АН «Атлас»: Спокойное решение квартирного вопроса

Выбирая агентство недвижимости, поинтересуйтесь у друзей, наверняка у каждого есть знакомые или родственники, которые уже работали с тем риелтором, которого могли бы порекомендовать.

Обращайте внимание на то, сколько лет это агентство работает на риелторском рынке, чем дольше срок работы, тем, выше репутация фирмы

Бывает так, вы выставили квартиру в интернете или дали объявление в газете и … на вас обрушивается шквал звонков. Звонят риелторы, чтобы уточнить информацию, так как размещают у себя в базах выставленную квартиру, а потом регулярно звонят, чтобы уточнить не продалась ли ваша квартира. Звонят потенциальные покупатели, которые еще не знают, какую именно квартиру хотят приобрести и соответственно прицениваются и тем самым беспокоят вас и днем, когда вы на работе, и вечером, когда вы уже отдыхаете.

Чтобы избежать этого, обратитесь к одному риелтору, поручите только ему продавать вашу квартиру. И вы избавите себя от бесконечных «пустых» звонков. Ваш риелтор будет звонить в удобное для вас время и только по действительно актуальным вопросам, отфильтрует всю лишнюю суету.

Выбирая агентство недвижимости, поинтересуйтесь у друзей, наверняка у каждого есть знакомые или родственники, которые уже работали с тем риелтором, которого могли бы порекомендовать. Если же нет, то выбирая агентство обращайте внимание на то, сколько лет это агентство работает на риелторском рынке, чем дольше срок работы, тем, будьте уверены, важнее репутация и отзывы благодарных клиентов.

Наш опыт, знания и профессионализм в вашем распоряжении!

Бердск, ул. Олега Кошевого, 6, офис 5.

тел. 3-25-60, 3-25-50, 8-913-928-6680

Источник: агенство недвижимости «Атлас» на сайте Весь Бердск.