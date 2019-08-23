Бутик цветов «Прованс»: куклы-обереги Марии Пономаревой ждут вас

Выберите ту фигурку с пожеланиями, которые нужны вам, и они непременно сбудутся.

Изделия ручной работы принесут в дом удачу

На выставке-продаже в бутике цветов подарков и эмоций представлены куклы-обереги Марии Пономаревой. Фигурки из глины обладают магическими свойствами.

В бутике цветов, подарков и эмоций «Прованс» проходит выставка-продажа глиняных изделий-оберегов художника-керамиста Марии Пономаревой. Работы мастера настолько позитивны, что с удовольствием приобретаются бердчанами как для своего дома, так и для подарков родным и близким. Выберите ту фигурку с пожеланиями, которые нужны вам, и они непременно сбудутся.

Мария Пономарева окончила кемеровское художественное училище. Керамика для нее — это и любимое увлечение, и любимая работа. Обереги начала делать в 2001 году, когда переехала в Бердск.

— Они как-то сами стали получаться. Вернее, их стали называть оберегами люди. Допустим, делаю какого-нибудь колобка, пишу на нем «любви и счастья, тепла и добра». А потом меня встречают и говорят: «Вот мы купили колобка, и все в нашей жизни стало меняться: появляется счастье и любовь». Так потихоньку все перешло в символы, — поделилась мастер.

На выставке в «Провансе» посетители могут увидеть «солнечного зайчика» — собственное изобретение Марии Пономаревой, которым она очень гордится, хотя, как говорит, это просто сувенирчик. А делала она своего «зайку» для Музея солнца.

Некоторые обереги керамиста выполнены в восточном стиле, некоторые связаны с алтайскими легендами.

— По древней легенде на Алтае жил народ, обладающий сверхъестественными способностями. Люди могли летать, слышать друг друга на расстоянии. В определенный момент они исчезли. Говорят, что они появляются. Возможно, их можно увидеть в горах. Вот такая сказка-легенда. От нее и пошла тема для некоторых моих работ, — пояснила Мария.

Очень интересно, как художник добивается эффекта, что ее изделия действительно очень светлые, а глаза глиняных кукол, кажется, заглядывают в самую душу.

-Я ничего не добиваюсь, они сами такие получаются. Глина — живой материал, который сам по себе несет определенную энергию. Если я что-то делаю, то не могу сказать, что я стараюсь сделать именно так. Подчиняешься той энергии, которая идет из материала.

Для Марии Пономаревой самая любимая работа всегда та, которая находится в процессе создания. Если в нее не вложить максимально любовь, она не принесет тот посыл, который должна принести, поэтому нужно любить все, что делаешь, отметила художник-керамист.

Ждем Вас: г.Бердск, ул.Ленина, 25, 8(38341)2-11-31

Источник: Раздел Бутик цветов и эмоций «Прованс» на сайте Весь Бердск