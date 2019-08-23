Кухня с антресолями от фабрики «Мебель-Комфорт»

Главная цель антресолей – увеличить вместимость кухни. Особенно явно это прослеживается в нависающем варианте, что фактически делает верхний ряд шкафов более вместимым.

Антресоли могут быть под потолок и нет, с карнизом по верху или без него

Главная цель антресолей – увеличить вместимость кухни.

Шкафы до потолка или антресоли — одна из лучших задумок по усовершенствованию кухни. Антресоли по отношению к другим шкафам кухни могут быть вровень с верхними шкафами, либо выдающимися вперёд (в один уровень с пеналами или нижними шкафами). Антресоли могут быть со стеклом или глухие. В антресоли со стеклом можно добавить внутрь освещение, что создаст уютный облик вечерней кухни. Открываться антресоли могут разными способами:

* распашные створки – традиционное привычное решение. При относительно небольших размерах навесных шкафов пользоваться створками легко и удобно. Кроме того, при необходимости дверцы оборудуются петлями, позволяющими увеличить угол открывания. Это актуально для угловых кухонь;

* подъемные фасады – при довольно большой величине отсека и нежелании случайно столкнуться макушкой с распахнутой створкой, можно установить подъемный фасад. При открывании створка поднимается наверх – либо целиком, либо в сложенном состоянии. Используют для этого специальную фурнитуру: газовые амортизаторы, лифтовые подъемники, специальные механизмы для открывания складных дверей и так далее. Стоимость шкафа при этом будет выше;

* механизмы без ручек – фасад такого шкафа идеально ровный, а открывается любая створка легким нажатием руки.

Каких-то стандартов для антресолей не существует. Мы делаем любые размеры и конфигурации. Антресоли могут быть под потолок и нет, с карнизом по верху или без него.

Главная цель антресолей – увеличить вместимость кухни. Особенно явно это прослеживается в нависающем варианте, что фактически делает верхний ряд шкафов более вместимым.

Чаще всего в антресоли складывают редко используемые вещи. Это актуально даже на большой кухне, ведь такие вещи есть у каждой хозяйки.

Источник: Раздел «Мебель-комфорт» на сайте Весь Бердск