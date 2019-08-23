«Юджин-Сервис»: теперь и гарантийный ремонт техники Redmond

Мы стараемся постоянно расширять список авторизации, для того, чтобы обеспечить жителям Бердска как можно более полный сервис.

В Юджин-Сервисе отремонтируют технику быстро, профессионально и надежно

Компания «ЮДЖИН-СЕРВИС» — динамично развивающийся сервисный центр. Мы стараемся постоянно расширять список авторизации, для того, чтобы обеспечить жителям Бердска как можно более полный сервис. Потому что «Авторизованный Сервисный Центр» – это не просто право осуществлять гарантийный ремонт техники, это — любые оригинальные запчасти, многие из которых имеются в наличии. Это мастера, которые постоянно проходят аттестацию мировых производителей техники. Это ремонт, который производится строго в соответствии с технической документацией каждого изделия. Поэтому мы ремонтируем Вашу технику быстро, профессионально и надежно!

Сегодня мы рады сообщить, что список авторизации нашей компании пополнился новыми производителями! Теперь в нашем Сервис Центре Вы можете получить услуги по гарантийному сервисному обслуживанию бытовой техники торговых марок «REDMOND», «MAXIMA», «BODY KRAFT», «COMPAK» не зависимо от места приобретения. Кроме этого мы по прежнему осуществляем гарантийный ремонт техники «Samsung», «LG», «Hansa», «Candy», «Gorenje», «Hoover», «Sakura», «Rosières», «Zerowatt», «Iberna», «JINLING» и «ВЯТКА», а также платный ремонт техники любых брендов.

Ждем Вас в нашем Сервисном Центре. По любым вопросам Вы можете обратиться по телефонам (383-41) 3-80-80, 3-83-83, 8-913-904-47-51

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