23.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Возмущены игрой в «Пасьянс» водителем маршрутки жители Новосибирска

12:15 23.08.2019, Алена Романцова Фото: АСТ-54
0

Хоть водитель «Газели» играл на телефоне и во время отдыха, он может получить штраф в 1,5 тыс. рублей.

Возмущены игрой в Пасьянс водителем маршрутки жители Новосибирска
Водитель «Газели» играл в карты в игру на телефоне

22 августа, в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о водителе «Газели», который играл в «Пасьянс» на телефоне. Горожан это возмутило, хотя маршрутка стояла без движения. Были те, кто посчитал, что мужчина вполне мог так отдыхать между маршрутами.

«Времени зря не теряет!», — пишут в комментариях подписчики сообщества.

«Не хватает сигареты и кофэ», — с юмором отмечают другие.

«Видимо, в пробке стоит, скорость же на нуле. Как всегда, лишь бы засветиться, какой автор правильный, а все остальные – быдло», – комментирует еще одни.

«Автор, почему ты замечание водителю не сделал, а сюда написал? И тем более видно же, что машина стоит. Как вы достали, стукачи диванные», — написал другой подписчик.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина прокомментировала ситуацию «Курьер Среда. Бердск».

— На стоянке водитель, конечно, может делать свои личные дела, например, в туалет сходить. Но когда транспортное средство двигается, и за плечами у него сидят пассажиры, надо соблюдать правила дорожного движения, которые также запрещают разговоры по телефону. Необходимо соблюдать меры, чтобы безопасно довести наших граждан до пункта назначения, — сказала Надежда Валерьевна сегодня, 23 августа.

Справка:

Пункт 2.7 правил дорожного движения РФ говорит о том, что, сидя за рулём, использовать мобильный телефон нельзя, даже если транспорт стоит в пробке. За это водитель может получить штраф в полторы тысячи рублей.

Напомним, что ведется поиск очевидцев: водителю маршрутки №13 в Бердске грозит арест. Маршрутка резко затормозила из-за подрезавшего ее автомобиля. Спустя месяц выяснилось, что пассажирка, якобы, сломала два ребра.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мог водитель играть на телефоне?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Конкурс хлеба в честь Дня города запустила власть Бердска
12:45 23-08-2019
Конкурс хлеба в честь Дня города запустила власть Бердска
Из вашей идеи сделают мебельный шедевр в «Доме корпусной мебели»
12:38 23-08-2019
Из вашей идеи сделают мебельный шедевр в «Доме корпусной мебели»
Перешагнули 100-летний рубеж 20 582 россиян
12:30 23-08-2019
Перешагнули 100-летний рубеж 20 582 россиян
АН «Атлас»: Спокойное решение квартирного вопроса
12:30 23-08-2019
АН «Атлас»: Спокойное решение квартирного вопроса
Бутик цветов «Прованс»: куклы-обереги Марии Пономаревой ждут вас
12:23 23-08-2019
Бутик цветов «Прованс»: куклы-обереги Марии Пономаревой ждут вас
"Юджин-Сервис": теперь и гарантийный ремонт техники Redmond
12:16 23-08-2019
БердскВозмущены игрой в "Пасьянс" водителем маршрутки жители Новосибирска
12:15 23-08-2019
Возмущены игрой в
Какую работу предлагают предпенсионерам в Бердске?
12:13 23-08-2019
Какую работу предлагают предпенсионерам в Бердске?
Имущественный налог: 1 млн 260 тысяч уведомлений получат жители Новосибирской области из Красноярска
12:09 23-08-2019
Имущественный налог: 1 млн 260 тысяч уведомлений получат жители Новосибирской области из Красноярска
По капле крови диагностируют инфаркт
12:02 23-08-2019
По капле крови диагностируют инфаркт