Возмущены игрой в «Пасьянс» водителем маршрутки жители Новосибирска

Хоть водитель «Газели» играл на телефоне и во время отдыха, он может получить штраф в 1,5 тыс. рублей.

Водитель «Газели» играл в карты в игру на телефоне

22 августа, в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о водителе «Газели», который играл в «Пасьянс» на телефоне. Горожан это возмутило, хотя маршрутка стояла без движения. Были те, кто посчитал, что мужчина вполне мог так отдыхать между маршрутами.

«Времени зря не теряет!», — пишут в комментариях подписчики сообщества.

«Не хватает сигареты и кофэ», — с юмором отмечают другие.

«Видимо, в пробке стоит, скорость же на нуле. Как всегда, лишь бы засветиться, какой автор правильный, а все остальные – быдло», – комментирует еще одни.

«Автор, почему ты замечание водителю не сделал, а сюда написал? И тем более видно же, что машина стоит. Как вы достали, стукачи диванные», — написал другой подписчик.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина прокомментировала ситуацию «Курьер Среда. Бердск».

— На стоянке водитель, конечно, может делать свои личные дела, например, в туалет сходить. Но когда транспортное средство двигается, и за плечами у него сидят пассажиры, надо соблюдать правила дорожного движения, которые также запрещают разговоры по телефону. Необходимо соблюдать меры, чтобы безопасно довести наших граждан до пункта назначения, — сказала Надежда Валерьевна сегодня, 23 августа.

Справка:

Пункт 2.7 правил дорожного движения РФ говорит о том, что, сидя за рулём, использовать мобильный телефон нельзя, даже если транспорт стоит в пробке. За это водитель может получить штраф в полторы тысячи рублей.

Напомним, что ведется поиск очевидцев: водителю маршрутки №13 в Бердске грозит арест. Маршрутка резко затормозила из-за подрезавшего ее автомобиля. Спустя месяц выяснилось, что пассажирка, якобы, сломала два ребра.