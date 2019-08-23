Бросок через бедро: Условный срок за сломанное колено ученика получил 17-летний школьник в Новосибирской области

Инцидент произошел на школьной перемене. В ходе «выяснения отношений» с малолетним старшеклассник применил спортивный прием. Из-за перелома коленного сустава малыш имеет физический недостаток в виде укорочения нижней конечности.

Исковые требования потерпевшей стороны о компенсации морального вреда удовлетворены на сумму 50 тыс. рублей

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в отношении малолетнего).

В суде установлено, что несовершеннолетний на школьной перемене в ходе «выяснения отношений» с малолетним применил к последнему прием в виде броска через бедро, в результате которого малолетнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью в виде оскольчатого перелома коленного сустава.

В настоящее время потерпевший имеет физический недостаток в виде укорочения нижней конечности.

Суд в результате длительного судебного разбирательства признал подростка виновным в инкриминируемом деянии и с учетом состояния здоровья назначил ему наказание в виде лишения свободы (условно).

Исковые требования потерпевшей стороны о компенсации морального вреда удовлетворены на сумму 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Кроме этого, по факту причинения тяжкого вреда здоровью, произошедшему во время образовательного процесса, прокурором района директору школы внесено представление, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены (виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности).

Источник: Прокуратура НСО