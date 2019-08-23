Добавили 27,5 млн рублей на благоустройство дворов по нацпроекту Бердску

Деньги направят на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы, направленные на формирование современной городской среды на 2020 год.

В Бердске деньги будут направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

Ряд муниципальных образований Новосибирской области до конца 2019 года получит дополнительные средства на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства. Так на реализацию проектов благоустройства в 2019 году г. Бердску дополнительно будет выделено порядка 27,5 млн рублей, г. Новосибирску – 40 млн рублей.

Как прокомментировали в МинЖКХ Новосибирской области, выделение дополнительных средств на благоустройство в 2019 году ряду муниципальных образований стало возможным благодаря экономии, образовавшейся по результатам проведения электронных аукционов. Соответствующие решения были приняты на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что данный приоритетный проект с 2019 года реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В Бердске деньги будут направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), включенных в муниципальные программы, направленные на формирование современной городской среды на 2020 год. В Новосибирске дополнительные средства также будут направлены на благоустройство МКД. Также еще более 13,4 млн рублей дополнительно будет направлено на благоустройство Маслянинского, Купинского, Сузунского, Черепановского, Карасукского районов, р.п. Кольцово, г. Искитим.

При образовании дополнительной экономии средств МинЖКХ региона рекомендовано направить денежные средства на благоустройство в Куйбышевском, Искитимском районах и рассмотреть возможность в 2020 году предоставить дополнительные средства на завершение работ по благоустройству сквера «Юбилейный» в г. Искитиме.

Источник: nso.ru