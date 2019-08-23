Перешагнули 100-летний рубеж 20 582 россиян

В России ожидаемый уровень продолжительности жизни при рождении для женщин достигнет 85,1 лет к 2035 году

В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017-м. Более того, численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась. Столь высокие и стабильные показатели демографы объясняют не только тем, что россияне стали жить дольше, но и усовершенствованием статистического учета. Эксперты предупреждают, что увеличение численности граждан старшего возраста потребует от государства решения проблемы доступности социального и медицинского ухода для этих людей.

Покорение рубежей

До 2011 года численность «долгожителей 100+» менялась волнообразно — то повышаясь, то снижаясь. В дальнейшем этот показатель стабильно стремился вверх, к 2018-му увеличившись с 7,5 тыс. человек до почти 20,6 тыс. — в 2,7 раза.

Конечно, первое объяснение, которое приходит на ум, — улучшение условий жизни, прежде всего за счет развития медицины, что позволяет всё большему количеству россиян перешагивать столетний рубеж. Как сообщила на днях глава Минздрава Вероника Скворцова, средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране за первое полугодие 2019-го в годовом выражении выросла на восемь месяцев и достигла 73,7 года (для женщин — до 78,5 лет). В соответствии с майским указом президента, к 2024 году этот показатель должен увеличиться до 78 лет. На достижение этой цели планируется потратить 1,36 трлн рублей.

Однако, как пояснил «Известиям» заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин, столь стабильный, а в последнее время взрывной рост численности долгожителей — следствие не только увеличения продолжительности жизни.

— Дело еще и в совершенствовании системы статистического учета, — подчеркнул демограф. — Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными.

По прогнозу специалиста, в будущем мы будем наблюдать дальнейший стабильный рост численности людей 100+. Он напомнил: уже есть оценки, согласно которым каждый десятый рожденный ныне ребенок будет жить более 100 лет.

— Такая цель, конечно, зависит от генетики, развития медицины и образа жизни конкретного человека. Чем быстрее его родители и он сам будут заботиться о здоровье, тем больше он в итоге может прожить. Причем если говорить о 90 годах, то этот рубеж вполне достижим, даже если текущие условия не будут особенно меняться, — уверен Сергей Шульгин.

Он привел пример Японии, где в некоторых регионах ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении уже сейчас составляет более 90 лет.

— Это означает, что даже если никаких особенных прорывов в медицине не произойдет и условия будут примерно на нынешнем уровне, девочки из этих регионов спокойно могут дожить до 90 лет и более. Такой сценарий уже не выглядит фантастическим, — уточнил демограф.

По высокому варианту демографического прогноза Росстата, в России ожидаемый уровень продолжительности жизни при рождении для женщин достигнет 85,1 лет к 2035 году.

У столетних женское лицо

Действительно, традиционно у женской половины человечества есть больше шансов отметить и 90-летие, и 100-летие. Так, по последним данным Росстата, из почти 20,5 тыс. «людей 100+» более 70% (14687 человек) приходится на представительниц слабого пола, а на мужчин — менее 30% (5895 человек).

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На это есть биологические и социальные причины, пояснил Сергей Шульгин. Во-первых, природа заложила в мужчин и женщин различный механизм старения. Если представители сильного пола зачастую не доживают до 60 лет, причем умирают более-менее здоровыми, то дамы стареют медленно, постепенно «коллекционируя» хронические заболевания. Во-вторых, женщины, особенно находящиеся в преклонном возрасте сейчас, меньше подвержены вредным привычкам.

Дамы с определенного периода также не брезгуют алкоголем и курением, но разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами будет сохраняться, хоть и сократится, прогнозирует демограф.

— 10 лет назад потребление алкоголя находилось на критическом уровне в 18 л чистого этанола в год на человека, а сейчас этот показатель упал до менее 10 л. Разрыв в продолжительности жизни между полами снизился с 12 до 10 лет и ожидается, что к 2035 году он достигнет 7–8 лет. Но вредные привычки по-прежнему являются больше мужской проблемой, — сказал Сергей Шульгин.

Страховка от одиночества

Эксперты отмечают, что существенное увеличение числа людей старших возрастов на фоне снижения рождаемости — новый вызов для государства.

— Речь не только о долгожителях — их всё-таки единицы в масштабах страны. Проблема — а она характерна для всего мира — в том, что люди старших возрастов зачастую остаются одинокими. И в возрасте 68–70 лет, когда снижаются возможности для самообслуживания, они оказываются ограниченными в получении социальных и медицинских услуг, — прокомментировал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — Такие граждане становятся социально незащищенными, поскольку рядом нет представителей более молодого поколения, как и средств на оплату услуг по уходу.

По его словам, сейчас человек в старшем возрасте полностью зависит от социального работника.

— Как можно быстрее нужно решать эту проблему за счет развития социального страхования, как это уже делается в Германии и некоторых других европейских странах, — уверен эксперт.

Чтобы одинокие люди в возрасте не чувствовали себя незащищенными и имели неограниченный доступ к медицинским и социальным услугам, необходимо менять законодательство, добавил он.

Источник: Известия