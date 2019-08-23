Изнасиловали девушку в машине полка ППС трое сотрудников полиции в Екатеринбурге

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области троим действующим сотрудникам УМВД РФ по городу Екатеринбургу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года указанные сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД РФ по городу Екатеринбургу, у здания по улице Чайковского, действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, 1997 г.р., совершили в отношении неё изнасилование и иные действия сексуального характера. Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу.

Следователями Следственного комитета выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Также следствие СКР уже обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении всех троих задержанных соответствующей меры пресечения. В ходе расследования в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для чего, в частности, будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел.

Источник: Следком