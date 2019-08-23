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Изнасиловали девушку в машине полка ППС трое сотрудников полиции в Екатеринбурге

11:30 23.08.2019 Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
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Правоохранители совершили насилие по предварительному сговору, с угрозами и ограничивая свободу 22-летней сотрудницы полиции.

Изнасиловали девушку в машине полка ППС трое сотрудников полиции в Екатеринбурге
В отношении полицейских возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области троим действующим сотрудникам УМВД РФ по городу Екатеринбургу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года указанные сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД РФ по городу Екатеринбургу, у здания по улице Чайковского, действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, 1997 г.р., совершили в отношении неё изнасилование и иные действия сексуального характера. Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу.

Следователями Следственного комитета выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Также следствие СКР уже обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении всех троих задержанных соответствующей меры пресечения. В ходе расследования в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для чего, в частности, будет внесено соответствующее представление в органы внутренних дел.

Изнасиловали девушку в машине полка ППС трое сотрудников полиции в Екатеринбурге
Изнасиловали девушку в машине полка ППС трое сотрудников полиции в Екатеринбурге
Изнасиловали девушку в машине полка ППС трое сотрудников полиции в Екатеринбурге

Источник: Следком

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От редакции

Кошмар?

Аноним, 23 августа 2019 12:08
В полиции остались лучшие из лучших...
Аноним, 23 августа 2019 12:15
НВР: совсем нет. Занятия проституцией сопряжено с определёнными рисками (а иначе у нас бы 80 процентов женщин трудились в этой отрасли ), ничего страшного с ней не произошло, полицейских не жаль.
назарик, 23 августа 2019 12:22
изнасилованная - сотрудница полиции
Аноним, 23 августа 2019 12:31
Назарик, отвечаешь?
Аноним, 23 августа 2019 12:33
Это уже не первый случай,когда сотрудники полиции насилуют своих сотрудниц! Наказывать,в таких случаях,нужно еще и вышестоящих руководителей.Они тоже должны быть в ответе за проступки своих подчиненных!!
Наталка, 23 августа 2019 12:44
Сотрудницы полиции стали не те...Сами не прочь глазки построить и ножки показатьВот и результат!

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