Имущественный налог: 1 млн 260 тысяч уведомлений получат жители Новосибирской области из Красноярска

Уведомления придут на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц. Уведомление может не прийти, если общая сумма налогов менее 100 рублей.

В электронном виде сформировано более 400 тысяч налоговых уведомлений – для пользователей Личного кабинета налогоплательщика

В регионе началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов, сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в 2019 году начали поступать жителям Новосибирской области.

Налоговыми инспекциями Новосибирской области сформировано более 1 млн 260 тысяч налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц. В электронном виде сформировано более 400 тысяч налоговых уведомлений – для пользователей Личного кабинета налогоплательщика. Более 860 тысяч уведомлений планируется направить через отделения Почты России.

Печать и рассылка уведомлений на бумажном носителе жителям города Новосибирска и Новосибирской области в 2019 году производится ФКУ «Налог-Сервис» г. Красноярска.

УФНС России по Новосибирской области обращает внимание жителей региона: с этого года отдельные квитанции для уплаты налогов не формируются. Реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему отражены в самом налоговом уведомлении. Здесь указаны полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой уплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

Налоговые уведомления не направляются в том случае:

— если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога;

— если общая сумма налогов менее 100 рублей.

Если плательщик без оснований не получил налоговое уведомление до ноября 2019 года, целесообразно обратиться в инспекцию либо направить запрос через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС России. Владельцы имущества, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли в налоговые льготы, обязаны сообщать о наличии таких объектов в любой налоговый орган по установленной форме.

Подлежащий уплате налог начисляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. Перерасчет сумм ранее исчисленных имущественных налогов физлиц осуществляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с данным перерасчетом. При этом перерасчет земельного налога и налога на имущество физических лиц не производится, если это влечет увеличение ранее уплаченных сумм налогов.

Уплатить имущественные налоги можно по реквизитам, указанным в налоговых уведомлениях, в отделениях Почты России, а также через кассы и терминалы кредитных учреждений. Кроме того, деньги можно перечислить в режиме онлайн в Личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью приложения для мобильных устройств «Налоги ФЛ».

Для справки.

На всей территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В связи с тем, что 1 декабря в 2019 году приходится на выходной день, срок уплаты налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.