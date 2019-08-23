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Здоровье / Общество

По капле крови диагностируют инфаркт

12:02 23.08.2019 Фото: commons.wikimedia.org
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Чем раньше поставлен этот диагноз, тем быстрее пациент начнет получать лечение и тем меньше ущерб для его сердца.

По капле крови диагностируют инфаркт
Новый анализ крови измеряет уровень белка в крови, который вырастает в том случае, если сердечная мышца повреждена

Эта методика диагностики особенно полезна для работников служб скорой помощи. Тем самым они максимально оперативно поставят диагноз и передадут пациента врачам в больницу для необходимого экстренного лечения.

Уже очень скоро для диагностики инфаркта может понадобиться всего одна капля крови пациента, как показывает исследование ученых из Королевского колледжа Лондона. Оказывается, если человек столкнется с острой болью в груди, то ему будет достаточно проколоть палец, что вполне по силам любому парамедику скорой помощи. Уже через 15 минут он будет знать, имеет ли дело с инфарктом или нет. Чем раньше поставлен этот диагноз, тем быстрее пациент начнет получать лечение и тем меньше ущерб для его сердца.

Каждый год в российские больницы поступают сотни тысяч пациентов с жалобами на боли в груди, и многие из них уверены в том, что стали жертвами инфарктов, хотя в двух третях случаев подобные госпитализации с инфарктами не связаны. Именно поэтому медицине остро необходим быстрый и точный тест, отделяющий инфаркт от других расстройств и недомоганий. Новый анализ крови измеряет уровень белка в крови, который вырастает в том случае, если сердечная мышца повреждена. Исследования показали, что тест даёт удивительно точные результаты при инфарктах, а для его проведения требуется минимум крови.

Уже сейчас создатели этого теста работают над портативным девайсом, напоминающим глюкометр, который можно было бы применять сотрудникам служб скорой помощи. Ученые ожидают, что все эти устройства и технологии поступят в распоряжение врачей и парамедиков уже через два года.

Источник: МедикФорум

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