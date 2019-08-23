За победу в гонках на велосипедах на стадионе «Авангард» боролся 5-летний житель в Бердска

В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов

18 августа 2019 года на стадионе «Авангард» прошли муниципальные соревнования г. Бердска по ВМХ – кроссу, посвященные Дню флага России, а также открытое первенство г. Бердска по МТБ (гонка с выбыванием). В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов. Участники соревновались в 5 возрастных категориях. Бердские спортсмены выступили достойно, заняв призовые места. Самым юным участником стал Покровский Тимофей 2014 г.р. Результаты муниципальных соревнований г. Бердска по ВМХ – кроссу, посвященных Дню флага России:

Категория девочки 2011 и младше:

1 место – Лысакова Светлана

2 место – Марискина Стана

Категория мальчики 2011 и младше:

1 место – Повисок Роман

2 место – Ромашов Михаил

Категория девочки 2009-2010 г.р.

1 место – Дьякова Елизавета

2 место – Иванова Полина

Категория мальчики 2009-2010г.р.:

1 место – Ланг Евгений

2 место – Водолазский Дмитрий

3 место – Протасов Никита

Результаты открытого Первенства г. Бердска по МТБ (гонка с выбыванием), посвященного Дню флага России:

Категория юноши 2007-2008г.р.:

2 место – Покровский Владислав

3 место – Куршаков Владислав

Источник: berdsk.nso.ru