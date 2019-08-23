Конкурс хлеба в честь Дня города запустила власть Бердска

Администрация города Бердска приглашает принять участие в открытом конкурсе хлебов в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Бердска.
Участниками конкурса являются юридические лица (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории города Бердска в сферах торговли, общественного питания.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«хлеб с начинкой»;
«хлеб без начинки»;
«оригинальное оформление хлеба».
Заявки принимаются отделом промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации в период с 19 по 30 августа 2019 года по адресу: ул. М.Горького, 9, каб.5, тел. 2-00-26.
Источник: berdsk.nso.ru