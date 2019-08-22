Вот правда, надоел этот вертолетчик!!

Летает и летает, когда у него уже керосин кончится!!!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель 9-ти этажки на Красной Сибири:

Вот правда, надоел этот вертолетчик!!! Летает и летает, когда у него уже керосин кончится!!!

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