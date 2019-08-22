В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель 9-ти этажки на Красной Сибири:
Вот правда, надоел этот вертолетчик!!! Летает и летает, когда у него уже керосин кончится!!!
Вот правда, надоел этот вертолетчик!!
22:17 22.08.2019
Летает и летает, когда у него уже керосин кончится!!!
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель 9-ти этажки на Красной Сибири:
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Вот правда, надоел этот вертолетчик!!
22:17 22-08-2019
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