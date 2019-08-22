Пырнул ножом: После массовой драки с цыганами ввели ОМОН в село Кузбасса

В потасовке участвовали около 20 человек, в том и ранее судимые местные жители. При этом большинство участников стычки были пьяны.

Один из цыган в драке нанес ножевые ранения двум мужчинам

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией.

Накануне в поселке произошла массовая драка. В ней участвовали около 20 человек, в том числе цыгане и ранее судимые местные жители. При этом большинство участников потасовки были пьяны, рассказал источник в силовых структурах региона.

Собеседник агентства уточнил, что один из цыган в драке нанес ножевые ранения двум мужчинам. Он сейчас задержан, а потерпевшие госпитализированы.

В приемной главы поселения Подгорное сообщили, что в четверг будет организовано собрание местных жителей — пройдет народный сход.

13 июня массовая драка с участием цыган произошла в селе Чемодановка Пензенской области. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших скончался 14 июня.

По информации СМИ, конфликт в Чемодановке разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков. После массовой драки все цыганские семьи (около 650 человек) покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки, оставив 90 пустых домов.

Источник: Интерфакс