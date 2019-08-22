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Засосало руку в бассейне: Клиническую смерть четыре раза пережила 12-летняя россиянка в Турции

17:13 22.08.2019 Фото: Википедия
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Ее состояние пока не позволяет транспортировать ребенка даже в пределах больницы. Врачи характеризуют состояние девочки как «глубокая, можно даже сказать запредельная кома».

Засосало руку в бассейне: Клиническую смерть четыре раза пережила 12 летняя россиянка в Турции
Руку девочки засосало в трубу бассейна

Двенадцатилетняя девочка, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, четыре раза пережила клиническую смерть, и ее состояние пока не позволяет транспортировать ребенка даже в пределах больницы, сообщил главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов по итогам телемоста с турецкими коллегами.

«Клиническая смерть действительно была четыре раза точно», — сказал он журналистам.
По словам Копылова, сейчас состояние ребенка остается «крайне тяжелым и нестабильным».
«Можно со всей ответственностью сказать – и здесь мы согласимся с турецкими коллегами, — что в настоящий момент транспортировка может только ухудшить состояние. Пока она невозможна даже в пределах стационара, не то что между государствами», — отметил медик.

Он охарактеризовал нынешнее состояние девочки как «глубокая, можно даже сказать запредельная кома».
Копылов добавил, что сейчас турецкие медики полностью контролируют состояние ребенка и «добились некоторых успехов» по улучшению дыхательной недостаточности. При этом, по его словам, сохраняется «очень выраженный» отек головного мозга и «в крайней степени выраженная сердечная недостаточность». Он выразил надежду на то, что в четверг состояние девочки позволит провести ей такие необходимые обследования как КТ и МРТ.

Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришло 7 мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.

Источник: Риа Новости

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