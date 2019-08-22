7 млрд рублей «сгорели» в лесах Сибири

Однако, по предварительным оценкам, прогнозируемый ущерб за 2019 год не превысит прошлогоднего значения.

Есть версии, что леса поджигают для сокрытия незаконных вырубок

Ущерб от лесных пожаров в России с начала года на данный момент составляет 7 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

«Если говорить про текущий год, то пока некая приближенная цифра по состоянию на сегодняшний день — 7 млрд рублей», — сказал он, уточнив, что ущерб от лесных пожаров в 2018 году составил 19 млрд рублей.

По данным пресс-службы Рослесхоза, прогнозируемый ущерб от лесных пожаров за текущий год, по предварительным оценкам, не превысит сумму прошлогоднего, так как площадь, пройденная огнем в 2019 году, сопоставима с 2018 годом и среднепятилетними значениями.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» в этом году был принят закон о компенсационном лесовосстановлении, согласно которому каждый гектар вырубленного леса арендатор лесного участка обязан восполнить одним гектаром лесных насаждений. Этот закон уже вступил в силу и реализуется. Компенсационные посадки леса прошли в Московской, Калужской областях, в Крыму, Удмуртии и других регионах, сообщили в Рослесхозе.

Источник: futurerussia.gov.ru