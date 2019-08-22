22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

7 млрд рублей «сгорели» в лесах Сибири

17:45 22.08.2019 Фото: pixabay
1 0

Однако, по предварительным оценкам, прогнозируемый ущерб за 2019 год не превысит прошлогоднего значения.

7 млрд рублей сгорели в лесах Сибири
Есть версии, что леса поджигают для сокрытия незаконных вырубок

Ущерб от лесных пожаров в России с начала года на данный момент составляет 7 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

«Если говорить про текущий год, то пока некая приближенная цифра по состоянию на сегодняшний день — 7 млрд рублей», — сказал он, уточнив, что ущерб от лесных пожаров в 2018 году составил 19 млрд рублей.

По данным пресс-службы Рослесхоза, прогнозируемый ущерб от лесных пожаров за текущий год, по предварительным оценкам, не превысит сумму прошлогоднего, так как площадь, пройденная огнем в 2019 году, сопоставима с 2018 годом и среднепятилетними значениями.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» в этом году был принят закон о компенсационном лесовосстановлении, согласно которому каждый гектар вырубленного леса арендатор лесного участка обязан восполнить одним гектаром лесных насаждений. Этот закон уже вступил в силу и реализуется. Компенсационные посадки леса прошли в Московской, Калужской областях, в Крыму, Удмуртии и других регионах, сообщили в Рослесхозе.

Источник: futurerussia.gov.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как компенсировать ущерб?

Аноним, 22 августа 2019 18:17
А сколько зверей живьём сгорело?
Это кто считал и кто их боль на себя возьмёт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лысею: Кимчи успешно борется с облысением
18:06 22-08-2019
Лысею: Кимчи успешно борется с облысением
БердскЧтобы крыша не упала: Осмотрела разрушающийся муниципальный барак муниципального власть Бердска
18:00 22-08-2019
Чтобы крыша не упала: Осмотрела разрушающийся муниципальный барак муниципального власть Бердска
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
18:00 22-08-2019
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Как уменьшить налоги на жилье?
17:53 22-08-2019
Как уменьшить налоги на жилье?
БердскНовый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 3
17:46 22-08-2019
Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
7 млрд рублей "сгорели" в лесах Сибири 1
17:45 22-08-2019
7 млрд рублей
Набрал микрозаймов. Платить их нечем. Что делать? 1
17:40 22-08-2019
Набрал микрозаймов. Платить их нечем. Что делать?
Снизят подоходный налог для многодетных работающих матерей в России
17:30 22-08-2019
Снизят подоходный налог для многодетных работающих матерей в России
Тифозная Мэри: почему врачи боятся «нулевых пациентов»
17:29 22-08-2019
Тифозная Мэри: почему врачи боятся «нулевых пациентов»
Строим дом: от бригады до трубы
17:26 22-08-2019
Строим дом: от бригады до трубы