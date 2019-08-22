Строим дом: от бригады до трубы

Свой дом — это особенная атмосфера, которая стоит всех усилий, потраченных на его возведение

Это возможность в любой момент оказаться на земле, устроить пикник и пригласить много друзей.

Строительство дачного домика или коттеджа, предполагающего круглогодичное проживание — это всегда энерго- и трудозатратно. Как не потерять время и деньги, учесть все нюансы, чтобы ничего не переделывать впоследствии?

Дача

Не стоит относиться к дачному строительству с пренебрежением и делать что-то спустя рукава. Дача — это не времянка, а место для отдыха, возможность переждать изменения погоды в уютной обстановке.

Основные пункты:

— Расположение домика на участке и его близость к соседним домам (для каменных и деревянных домов нормы разные).

— Выбор проекта и материалов.

— Туалет — первое строение на участке.

— Фундамент (ленточный, столбчатый, на винтовых сваях).

При грамотном подходе и своевременном начале работ, дачный домик можно возвести за одно лето, и «довести до ума» уже в новом сезоне, с учетом выявленных особенностей.

С капитальным строением дела обстоят сложнее.

Капитальное строение — дом

Самым первым этапом при строительстве, безусловно, является выбор земли. Если земля у вас уже есть, то этот вопрос неактуален. Но для тех, кто в поиске, следует обратить внимание на:

— наличие коммуникаций (центральное отопление, водоснабжение, канализация — определяют комфортность дальнейшего проживания. Если на участок не проведена вода, и вы планируете рыть скважину, то этот вопрос придется согласовывать с властями и документировать).

— местоположение и близость к транспорту (самые востребованные и дорогие участки находятся в черте города и на расстоянии 10-15 км).

— площадь участка (придерживайтесь правила 1:10, дом с площадью 100 кв. метров, должен стоять на участке не менее 10 соток).

— инфраструктура (наличие поблизости медпункта, школы, магазина очень важны для проживания всей семьей).

— тип грунта и структура земли (от этого зависит выбор типа фундамента, возможность устройства колодца и капитальное строительство в целом).

Строим дом

Строительство дома необходимо начинать с оформления документов и получения разрешений.

Стиль и время: Для начала определитесь со стилем дома, местом его расположения на участке, типом основных материалов.

Строительные работы следует начинать ранней весной, тогда у вас будет полгода благоприятной погоды под строительство. В этом деле не стоит спешить, ведь по нормам, только фундамент должен выстоять в течение 1 года.

Выбор материала:

— Кирпич — основное достоинство — высокий срок эксплуатации.

— Газобетонные блоки — прочный, легкий материал, имеет высокую теплопроводность.

— Пеноблоки — хорошее соотношение цена/качество; имеет малый вес и хорошую теплопроводность.

— Арболит — дорогой материал, имеет низкое водопоглощение и высокие теплоизоляционные свойства.

— Каркасное / модульное строительство — модульные конструкции дешевы, работы выполняются в сжатые сроки; не требует очень крепкого фундамента.

— Дерево — дорогой материал, требует больших знаний, умений и времени на строение. Его виды: оцилиндрованное бревно, профилированный брус, клееный брус.

После того как вы определились с материалом, необходимо понять, кто именно будет строить дом.

Выбор строителей:

Здесь есть три варианта:

1. Работы поручаются генеральному подрядчику

Самый удобный, быстрый, но дорогостоящий вариант. Здесь предоставляется полный пакет услуг, от оценки земли под строительство, до доставки материалов к участку.

2. Работы выполняются самостоятельно

Подразумевается строительство с привлечением друзей и родственников в качестве помощников. Экономия в данном случае будет не только на оплате труда рабочих, но и на стоимости материалов. Весь процесс вы будете контролировать сами, но и ответственность за результат будет лежать только на вас.

3. Работы делятся: часть выполняется самостоятельно, часть — субподрядчиком

Этот вариант наиболее распространен. Посильную часть работ выполняете вы сами, для остальных видов работ привлекаются специалисты и строительные бригады. Здесь есть риск некачественного выполнения работ по незнанию общей картины или халатности работников.

Совет. Обязуйте мастеров оценивать предшествующий результат работ других мастеров и принимать на себя ответственность за результат последующего труда

Как снизить стоимость дома:

• выбрать готовый типовой проект и простую форму строения;

• сократить количество перегородок;

• толщина наружных и внутренних стен, вид фундамента должны быть обоснованы;

• минимизировать отходы кровельного материала (разумный распил).

Подойдите к вопросу о строительстве с умом, и тогда результат принесет вам истинное удовлетворение от приложенных усилий.

Поговорим о дверях

Первое впечатление, которое получает гость, приходя в квартиру, остается с ним навсегда. А двери – это первое, что видит человек. Именно по дверям можно судить об эстетическом вкусе и умении владельца жилья грамотно объединять различные интерьеры в одну дизайнерскую идею. Достаточно часто каждая комната отличается своим стилем и композицией. Связать эти помещения в единое целое позволяют именно межкомнатные двери. Грамотный подбор цвета и внешнего образа двери – довольно сложная задача.

Для того чтобы ваша дверь была не только красивой, но и прослужила долгое время, стоит обращать внимание на следующие критерии:

— Безопасность. Двери со стеклянными вставками занимают лидирующую позицию среди вариантов нанесения травм. Лучшим выбором такой двери станет присутствие на ней небольших участков с остеклением, но никак не стекла, занимающего половину ее площади. Перед покупкой стеклянной двери, стоит проверить качество, толщину, способ крепления стекла.

— Материал изготовления двери. Любая дверь должна иметь экологический сертификат, который подтверждает безопасность материалов, используемых при ее изготовлении.

— Функциональное назначение. Хорошая дверь должна обладать хорошей звукоизоляцией. Качество этого критерия определяется тем, что звуки не должны проходить внутрь комнаты, а также выходить из помещения наружу.

Выбираем замок

Замки должны выполнять свою главную функцию – запирать дверь. Их выбор должен основываться, не только на подходящем внешнем виде, но и на качестве механизма. Выделяют четыре основных вида замков:

1. Врезной замок с фиксатором – наиболее сложный и дорогостоящий вид замка. Он состоит из широкой сердцевины, фиксатора и ручки. Запирает такой замок-фиксатор изнутри, нажатием или поворотом ручки. Также такой замок должен обеспечиваться отмычкой.

2. Замок-защелка является самым простым по установке замком. Защелкивающий механизм встроен в сам замок и находится на ручке.

3. Замок под ключ отличается от других замков только тем, что для его закрывания или открывания необходим ключ, который можно вставлять с обеих сторон двери.

4. Магнитный замок — самый бесшумный вариант запирания двери. Кроме всего, такой замок практически никогда не заклинивает, что позволяет на сегодняшний день назвать его наиболее надежным.

Электрика и жизнь

Электроприборы делают нашу жизнь простой и комфортной. Однако, зачастую приборы выходят из строя раньше срока. И это связано не с их качеством или заводским браком, а с исправностью систем электроснабжения и распределения. Об этом мы часто не задумываемся. Необходимо регулярно производить контроль сопротивления изоляции. Что касается любых электромонтажных работ, то их должен производить сертифицированный электрик.

В современное время электричество считается чем-то само собой разумеющимся, однако, в то же время электричество не перестает быть очень сложным инструментом, требующим знаний и навыков в применении. Поэтому, в случае обнаружения проблем и неисправностей электросетей, проводки, электроприборов, обязательно обращайтесь к профессионалам. Удары электротока очень распространены. Быть самонадеянным в вопросах безопасности нельзя. Тем более, от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих людей: родных, соседей. Поскольку неправильно смонтированные розетки и выключатели, неверно проведенная электропроводка, чреваты опасностью возникновения коротких замыканий и пожаров. С электричеством, как и с огнем, шутки плохи. Не экономьте на безопасности, обращайтесь к профессионалам.

Когда стоит обратиться к электрику?

• При замене, перестановке выключателей и розеток.

• Когда перестала работать розетка, выключатель.

• Если горит проводка.

• Если «выбивает» автоматы в щитке.

• После короткого замыкания, для устранения последствий.

Подготовили Любовь Хабибуллина, Виктория Сударикова