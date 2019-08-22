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Через суд аннулировала платежи за капремонт семья из Новосибирска

14:45 22.08.2019 Фото: pixabay
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Семья почитала, что требование оплаты за капитальный ремонт незаконно, так как эта обязанность возникает через пять лет после ввода дома в эксплуатацию.

Через суд аннулировала платежи за капремонт семья из Новосибирска
Фонды капремонта регулярно оказываются в центре скандалов с хищениями средств

Подала иск к Фонду модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области семья из Новосибирска. сообщается на сайте горсуда региона. Домочадцы потребовали признать незаконными начисления взносов за капитальный ремонт. Свое требование жители Новосибирска аргументировали тем, что с момента ввода их подъезда в эксплуатацию до начала начисления платы еще не прошло пяти лет.
Семья почитала, что требование оплаты за капитальный ремонт незаконно, так как эта обязанность возникает через пять лет после ввода дома в эксплуатацию.

Так, блок-секция многоквартирного дома №1 по ул. Стартовой в Новосибирске, в которой расположена квартира истцов, введена в эксплуатацию 8 июля 2015 года. Однако в региональной программе капремонта указано, что дом сдан в 2012 году.

Октябрьский районный суд города не согласился с позицией истцов. И 15 апреля 2019 года отказал в удовлетворении искового заявления. Пояснив, что требования семьи основаны на неверном толковании норм материального права. Однако судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда не согласилась с решением суда первой инстанции. В итоге, решение Октябрьского районного суда отменено, а иск семьи из Новосибирска к Фонду модернизации и развития ЖКХ удовлетворен.

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От редакции

Платите за капремонт?

Аноним, 22 августа 2019 15:29
НВР:
нет

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