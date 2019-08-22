Выпускница 2019: Пусть мой муж работает хоть дворником или официантом

Девушка хочет встретить человека, чтобы любил ее такую, какая она есть. Но такая работа у будущего мужа должна быть временной.

По мнению Евгении Карпенко, переживания перед ЕГЭ ничего по сравнению с голодом, который приходится терпеть 3 часа 55 минут

Евгения Карпенко- медалистка из школы №1, призер муниципального этапа олимпиады школьников по русскому языку, призер регионального этапа олимпиады школьников по литературе.

— Чтобы учиться на отлично, нужно этого захотеть и находить те способы, которые удобны тебе. Это может быть просмотр фильмов, чтение литературы, тесты, викторины, — советует медалистка.

По мнению Евгении, переживания перед ЕГЭ это ничто по сравнению с голодом, который приходится терпеть 3 часа 55 минут.

— Выделили хотя бы 10 минут, чтобы можно было перекусить, отвлечься, посмотреть в окно. Почти четыре часа писать 5 сочинений — не шутка,- считает выпускница.

Евгение Карпенко повезло с учителями. Они помогали ей в конференциях и олимпиадах:

— Для меня пример мои классные руководители — Елена Пономарева и Ольга Иващенко. Они не просто давали материл по учебнику, придумывали интересные моменты.

Медалистка считает, что в школе форма обязательна. Это удобно тем, что не нужно ломать голову по утрам, что надеть.

Девушка уже поступила в педагогический университет на филологический факультет. В будущем планирует работать учителем русского языка и литературы.

— В наше время учитель не очень престижная профессия и зарплата маленькая, поэтому государство должно помогать учителям. Например, выплачивать дотации. Потому что выжить на 18 тысяч в месяц — не реально, — рассуждает медалистка.

Мне интересно новости читать, но от некоторых комментариев я в шоке

К 30 годам Евгения планирует семью. Девушка мечтает о белоснежном платье.

— Не пышном, без блесток и рюшей. Хочу встретить человека, чтобы любил меня такую, какая я есть. Пусть хоть дворником работает или официантом. Это возможно временно, пока он учится, — предполагает героиня.

Все в шоке от того, что отличница решила пойти учиться на учителя.

— Зачем тебе нужна вся эта морока?- интересуются знакомые.

— А кто будет учить моих детей? — отвечает им будущий педагог.

По мнению девушки, чтобы учителям работалось комфортнее, министерство образования должно убрать лишнюю нагрузку с учителей. Зачем они пишут тонну бумаг?

Девушка регулярно читает сайт «Курьер.Среда.Бердск». Ей интересно читать новости, но от некоторых комментариев она в шоке.

— Я, конечно, читаю статьи про медалистов. Мне не всегда нравятся заголовки. Они не всегда отражают суть человека. Иногда может быть обидно, что про человека говорят, что он может только стирать и убирать. Или про Маяковского. Это было странно! Многие люди читают только подзаголовок. И начинают строчить комментарии, не разобравшись. Обсуждать человека, его внешность или судить о его мнении –глупо!Они же не знают лично человека, — поделилась в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгения.

Автор видео Елена Белоусова

