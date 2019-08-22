Ждать больше нельзя: 600 тыс. рублей за сутки собрали на операцию 3-летней малышке с огромной опухолью из Бердска

За двое суток благотворители собрали 700 тыс. рублей на помощь малютке. Врачи Новосибирска заверили: девочка нетранспортабельна, перелет в Москву она не переживет. 20 минут назад мама девочки подписала согласие на операцию в областной больнице.

Маленькой Ане нельзя подниматься с кровати

700 тысяч рублей собрали благотворители Новосибирской области на операцию в Москве малютке из Бердска. 20 августа, маленькой Ане Коноваловой из Бердска провели шунтирование. Впереди еще несколько операций, чтобы спасти ребенка. Мама малышки Инна Коновалова рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что долгое время Аню (3,6 лет) мучили головные боли. Родители начали проводить обследования, обращались в государственное и частные клиники Бердска и Академгородка.

-Разговаривали сегодня с нашим врачом, который сделал первую операцию, и с заведующим отделения нейрохирургии областной больницы региона. Они говорят, что дочка нетранспортабельна. Перелет в Москву она не перенесет. В данный момент ее нельзя даже с кровати поднимать. Она сама переворачивается в кроватке с большим трудом. Более того, у нас есть возможность прооперироваться повторно уже завтра на удаление опухоли. Здесь, в областной больнице Новосибирска. Выбора у нас нет, так как ждать больше нельзя. Я 20 минут назад дала свое согласие на операцию завтра, — рассказала мама малышке Инна Коновалова «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 августа.

По словам Инны, Москва пока однозначно отменяется. Но что будет с малышкой после операции- никто не знает. Через неделю после удаления опухоли врачи подготовят гистологию. Тогда станет понятно дальнейшее лечение. Если у Анюты злокачественная опухоль, то малышку направят на лучевую терапию. Благо, химиотерапию малышам теперь проводят в клинике Мешалкина Новосибирска. Но семье могут понадобиться деньги на дальнейшую реабилитацию дочери.

-Спасибо огромное вам за участие»Огромное спасибо всем людям, которые неравнодушны к нашей беде! — поблагодарила жителей Новосибирской области Инна в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 августа.

На момент сбора, объявленного «Курьер. Среда. Бердск» на банковский счет Инны благотворители перечислили 120 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей перечислили родственники Коноваловых. Инна обращалась за помощью на своей странице в социальной сети Вконтакте, пост девушки разослали по разным соцсетям России.

Болезнь Анюты

Сначала врачи поставили диагноз — давление, но ребенку становилось все хуже и хуже. Мама обратились по «скорой» в больницу и ребенок попал к детскому врачу-неврологу. Она отправила ребенка на МРТ с подозрением на опухоль мозга. Родители искали возможность пройти обследование, сначала обращались в клинику Мешалкина, там можно было сделать только через день. Запланировали поездку в областную больницу.

После этого ребенок попадает в детское отделение стационара Бердска с подозрением на ОРЗ. Через день семья смогла отпроситься на МРТ. В результате томограмма показала сложную опухоль, которая быстро разрастается (стволовой червь) и поражает мозжечок. Из-за новообразования у ребенка скапливается жидкость в черепе и давит на мозг. Ребенка срочно госпитализировали. 19 августа рано утром на «скорой» их увезли в областную больницу. Нейрохирурги сказали, что сразу делать операцию нельзя, ребенок может умереть на столе. Сначала нужно провести шунтирование. 20 августа малышке его сделали. После сложной операции в Новосибирской областной больнице малышке понадобится реабилитация. У семьи нет таких денег. Поэтому она обратилась к вам, читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Обращение матери девочки

Меня зовут Коновалова Инна. Я мама долгожданной и самой замечательной малышки — Коноваловой Ани. Нашей девочке 3 года 6 месяцев. Уже при рождении мы поняли, что она настоящий борец! Срочное кесарево сечение и ИВЛ первые сутки жизни. Это был первый поединок за жизнь и она справилась!

Анюта росла и развивалась согласно норме и каких либо опасений у нас не было. До трех лет. С мая 2019 года ребёнка начали беспокоить головные боли и мы сразу начали обследование. Два месяца мою дочь лечили Пикамилоном, поставив диагноз вегето-сосудистая дистония и ангиоцефалгический синдром. Так же был назначен электрофорез, ЛФК и массаж. В июне к частым головным болям присоединилась рвота. А мы продолжали искать причины — делали ЭЭГ, ЭХО ЭГ, РЭГ, рентген шейного отдела с функциональными пробами+ в доп. проекции через рот, осмотр узких специалистов…

В итоге, 12 августа ребёнку стало совсем плохо — она двое суток практически не просыпалась и жаловалась на головные боли. Мы срочно поменяли врача (до этого наблюдались и обследовались платно в ЦНТМ Академгородка) на невролога детской поликлиники. Врач в срочном порядке отправила нас на МРТ и там мы узнали свой диагноз. Опухоль — основной дифференциальный диагноз между пилоцитарной астроцитомой и гемангиобластомой червя и обеих гемисфер мозжечка.

Столько времени было потеряно и сейчас время не на нашей стороне! Нас из Бердска направили в Областную больницу города Новосибирска в нейрохирургию и уже на следующий день, 20 августа провели первую операцию — шунтирование — для облегчения её состояния (окклюзионная гидроцефалия с признаками ликвородинамических нарушений), чтобы через 7-10 дней сделать операцию по удалению обнаруженной опухоли. Наш нейрохирург говорит, что всю опухоль удалить вряд ли получится, так как она проросла в ствол головного мозга. То есть удалят большую часть, до ствола, и отправят на гистологию.

Если образование злокачественное, то будет лучевая терапия. Я знаю, что ситуация безотлагательная и очень серьёзная! Сейчас время против нас! Предварительно озвученная сумма на операцию и реабилитацию в Москве составляет от 20 до 30 тысяч долларов. Это 1,329,200 — 1,993,800 рублей. Без учёта транспортировки ребёнка медицинской авиацией. После операции дочери может понадобиться далтнейшее обследование и реабилитация.

Я УМОЛЯЮ всех неравнодушных людей откликнуться на наш крик души!!!!!! Мы должны спасти нашего ребёнка во что бы то ни стало!

На день 22 августа мы собрали 700 916 рублей. Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!!

РЕКВИЗИТЫ:

Номер карты Сбербанка

6390 0244 9045 616002 (мама Коновалова Инна Юрьевна)

Реквизиты счета Сбербанка:

Владелец: Инна Юрьевна К.

Номер счета: 40817810344052928719

Наименование банка получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045004641

Корр. счёт: 30101810500000000641

ИНН: 7707083893

КПП: 540645005

От редакции: Мама девочки Инна Коновалова объяснила с чем связаны трудности перевода на карту Сбербанка у благотворителей. Указанная карта является социальной, чтобы осуществить перевод посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», в строку счета необходимо самостоятельно добавить две последние цифры банковского счета.

Дорогие благотворители, также вы можете принести деньги на реабилитацию малышки в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с 8.30 утра до 18 часов вечера по адресу: ул. карла Маркса, 24, или в дополнительный офис «Курьер. Среда. Бердск» ул. Ленина, дом 38. Все собранные деньги на помощь Анне мы передадим ее семье.

Спасибо и низкий поклон:

Неизвестный благотворитель — 10 000 рублей. Спасибо!

Анна — 500 рублей. Спасибо!

Наталья — 1000 рублей. Спасибо!