Штрафовать за сбор кедровых шишек и клюквы будут жителей Новосибирской области

Посещать лес для сбора дикоросов можно с 19 августа. С этого дня открыт сезон по заготовке брусники. С 26 августа разрешено собирать кедровые орехи, а с 9 сентября – клюкву. Тех, кто нарушит сроки сбора, накажут рублем.

Собирать дары природы можно практически во всех лесах

За сбор дикоросов раньше разрешенной даты жителей Новосибирской области будут штрафовать. Минприроды региона обозначило сроки и размеры штрафов.

С 19 августа 2019 года жители Новосибирской области могут посещать лес для сбора дикоросов. С этого дня открыт сезон по заготовке брусники. С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи, с 9 сентября – клюкву.

Тем, кто приступит к сбору этих плодов раньше установленного времени, грозит штраф. Размеры денежного наказания: от 500 до 1000 рублей – частным лицам, от 1000 до 2000 рублей – должностным лицам; от 10000 до 20000 рублей – юридическим лицам. Также может быть конфискована незаконно собранная продукция.

«Официально установленные заготовительные сроки помогут уберечь заросли ягодников и кедрачи от повреждений, вызванных ранней заготовкой, и позволят сохранить будущий урожай», – пояснили причины ограничений в Минприроды.

Собирать дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации, расположенные в Искитимском и Колыванском лесничествах. Лесные ягоды, грибы и кедровые орехи можно собирать в неограниченном количестве, но лишь для личного пользования, в противном случае нужно заключать договор на аренду лесного участка.

Контроль за соблюдением сроков и правил заготовки дикоросов возложен на отделы лесных отношений по лесничествам области. Уже с конца июля лесные инспекторы ежедневно патрулируют места произрастания кедровых насаждений, дикорастущих плодов и ягод.

Источник: vn.ru