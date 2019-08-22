Стальная дверь от ИП Судобина надежно будет охранять ваш дом

Планируете обеспечить жилищу безопасность, без входной двери не обойтись. Как выбрать металлическую дверь? — советуют специалисты ИП Судобина.

Потребительские свойства двери определяются толщиной стального листа и внутренним наполнением

Планируете обеспечить жилищу безопасность, без входной двери не обойтись. Как выбрать металлическую дверь? — советуют специалисты ИП Судобина.

Материал имеет первостепенное значение

Потребительские свойства двери определяются толщиной стального листа и внутренним наполнением.

В полотнах толщина стального листа варьируется от 0,8 до 2,5 мм. На изоляционные качества входных дверей влияет «начинка» дверного полотна. Минеральная плита и пенополиуретан обеспечивает конструкции высокую тепло и звукоизоляцию.

В бюджетных моделях производители используют пенополистирол и прессованный гофрокартон.

Гарантия качества

Стальная дверь покупается на года, поэтому тщательно выбираете производителя.

ИП Судобина 13 лет сотрудничает с лидерами дверного рынка: компаниями «Форпост» и «Город мастеров». Двери сибирских производителей обладают превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами и прослужат вам не одно десятилетие.

Внимание на замок

При покупке товара изучите количество и качество замков.

Двери от ИП Судобиной снабжены запирающими механизмами от фирм, проверенных временем: «Гардиан», «Мастер лок», DAF. Десятки моделей различных типов из качественных материалов с хорошей степенью секретности удобные и надежны в эксплуатации.

Оригинальный декор

Уникальный дизайн двери дополнит интерьер и сделает ее визитной карточкой вашего дома или офиса.

Декоративные стальные накладки, перфорация, цветные вставки активно используются в дизайне наружных дверей.

Широкий ассортимент внутренней отделки дверей позволят подобрать модель входной двери идентичную межкомнатным. Задумались об увеличении пространства маленькой прихожей? Используйте зеркало на внутренней поверхности полотна.

13 лет на рынке

Какое бы качественное изделие вы не выбрали, важно правильно установить дверь. Обращайтесь к профессиональным установщикам в проверенные фирмы. ИП Судобина располагает широким каталогом стальных дверей. Выбирайте готовые модели или покупайте дверь на заказ.

Хорошая новость! При покупке стальной двери: сервисное обслуживание 1 год.

Вас ждут: Бердск, ул.Горького, 4а, тел. 2-29-84, 8-913-985-66-99.

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Раздел ПД ИП Судобина на сайте Весь Бердск