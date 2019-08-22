Говорящую «пирамиду позора» установили у дома должника в Самаре

Первые образцы «чёрной метки» оповещали только тех, кто видел их

Самарским должникам станет сложнее скрывать свои долги за коммунальные услуги. Представители «Самарских коммунальных систем» обновили легендарную «пирамиду должников». Об обновлениях сообщили представители коммунальной компании.

— Первые образцы «чёрной метки» оповещали только тех, кто видел их. Но теперь оградить себя от огласки позорного факта большого долга будет сложнее. «Пирамиды» будут не только указывать на должников, но и рассказывать об этом всем соседям и прохожим, — пояснили в «СКС».

Первую «голосящую» «чёрную метку» установили около дома должника на Волгина. Как оказалось, он задолжал за воду более 21 тысячу рублей. В последний раз мужчина платил по счетам около года назад – в сентябре 2018 года.



При этом необеспеченным должника сложно назвать. В коммунальной компании выяснили, что самарец сдаёт в аренду помещения для проведения мероприятий. Мужчине неоднократно напоминали о необходимости заплатить по долгам, но он это требование игнорировал.

Обновлённая «пирамида позора» практически сразу заставила должника погасить свои долги. Голосовое сообщение услышали все соседи, и их заинтересовал недобросовестный горожанин. А через 2 часа мужчина уже находился в офисе коммунальной компании и платил по счетам.

В «СКС» пояснили, что «голосящая пирамида» будет оповещать о долге несколько раз в час. При этом она не будет нарушать установленные нормы и регламенты шума в городе.

Источник: progorodsamara.ru