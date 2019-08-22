Говорящую «пирамиду позора» установили у дома должника в Самаре

Самарским должникам станет сложнее скрывать свои долги за коммунальные услуги. Представители «Самарских коммунальных систем» обновили легендарную «пирамиду должников». Об обновлениях сообщили представители коммунальной компании.
— Первые образцы «чёрной метки» оповещали только тех, кто видел их. Но теперь оградить себя от огласки позорного факта большого долга будет сложнее. «Пирамиды» будут не только указывать на должников, но и рассказывать об этом всем соседям и прохожим, — пояснили в «СКС».
Первую «голосящую» «чёрную метку» установили около дома должника на Волгина. Как оказалось, он задолжал за воду более 21 тысячу рублей. В последний раз мужчина платил по счетам около года назад – в сентябре 2018 года.
При этом необеспеченным должника сложно назвать. В коммунальной компании выяснили, что самарец сдаёт в аренду помещения для проведения мероприятий. Мужчине неоднократно напоминали о необходимости заплатить по долгам, но он это требование игнорировал.
Обновлённая «пирамида позора» практически сразу заставила должника погасить свои долги. Голосовое сообщение услышали все соседи, и их заинтересовал недобросовестный горожанин. А через 2 часа мужчина уже находился в офисе коммунальной компании и платил по счетам.
В «СКС» пояснили, что «голосящая пирамида» будет оповещать о долге несколько раз в час. При этом она не будет нарушать установленные нормы и регламенты шума в городе.
Источник: progorodsamara.ru
Да, напротив администрации города.
Пусть вещает о подтоплениях, вонючих проблемах коллектора, неотрегулированных светофорах, отобранных парках и плохих дорогах.