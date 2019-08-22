Первый поезд с детскими купе появился в России

Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки.

Поезд, оборудованный детскими купе, отправится в свой первый рейс

АО «Федеральная пассажирская компания» запускает первый поезд, в составе которого имеются места, выделенные для проезда пассажиров с детьми, сообщила пресс-служба перевозчика.

Пилотный проект «детского купе» реализован в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва — Анапа (места с 1-е по 4-е каждого купейного вагона). Поезд, оборудованный детскими купе, отправится в свой первый рейс вечером 22 августа с Курского вокзала столицы.

«Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки», — говорится в сообщении.

Также в составе поезда будет работать детская библиотека.

Источник: gudok.ru