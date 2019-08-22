22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Первый поезд с детскими купе появился в России

15:30 22.08.2019 Фото: pixabay
0

Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки.

Первый поезд с детскими купе появился в России
Поезд, оборудованный детскими купе, отправится в свой первый рейс

АО «Федеральная пассажирская компания» запускает первый поезд, в составе которого имеются места, выделенные для проезда пассажиров с детьми, сообщила пресс-служба перевозчика.

Пилотный проект «детского купе» реализован в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва — Анапа (места с 1-е по 4-е каждого купейного вагона). Поезд, оборудованный детскими купе, отправится в свой первый рейс вечером 22 августа с Курского вокзала столицы.

«Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки», — говорится в сообщении.

Также в составе поезда будет работать детская библиотека.

Источник: gudok.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Наконец-то?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Человек только умер, а на пороге похоронный агент. Как избежать мошенничества?
15:45 22-08-2019
Человек только умер, а на пороге похоронный агент. Как избежать мошенничества?
БердскПрезентует отремонтированный двор на ул. Лунной по нацпроекту власть Бердска
15:45 22-08-2019
Презентует отремонтированный двор на ул. Лунной по нацпроекту власть Бердска
Первый поезд с детскими купе появился в России
15:30 22-08-2019
Первый поезд с детскими купе появился в России
Уроки по Dota 2 и FIFA включат в школьную программу россиян
15:15 22-08-2019
Уроки по Dota 2 и FIFA включат в школьную программу россиян
Спасти жизнь 4-летнего малыша просят его родные из Бердска
15:06 22-08-2019
Спасти жизнь 4-летнего малыша просят его родные из Бердска
БердскНизкий полет военного вертолета сняли на видео жители микрорайона Раздольного Бердска
15:00 22-08-2019
Низкий полет военного вертолета сняли на видео жители микрорайона Раздольного Бердска
Через суд аннулировала платежи за капремонт семья из Новосибирска 1
14:45 22-08-2019
Через суд аннулировала платежи за капремонт семья из Новосибирска
Штрафовать за сбор кедровых шишек и клюквы будут жителей Новосибирской области
14:30 22-08-2019
Штрафовать за сбор кедровых шишек и клюквы будут жителей Новосибирской области
БердскВыпускница 2019: Пусть мой муж работает хоть дворником или официантом 1
14:15 22-08-2019
Выпускница 2019: Пусть мой муж работает хоть дворником или официантом
Стальная дверь от ИП Судобина надежно будет охранять ваш дом
14:14 22-08-2019
Стальная дверь от ИП Судобина надежно будет охранять ваш дом