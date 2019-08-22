22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Отметят 350-летие флага России флешмобом жители Бердска

13:30 22.08.2019
0

По площади М.Горького до танцплощадки Городского парка культуры и отдыха пронесут национальный триколор. Ребятишки поучаствуют в тематических программах, посвященных флагу РФ.

Отметят 350 летие флага России флешмобом жители Бердска
В этом году флагу РФ исполняется 350 лет

22 августа Бердск присоединится к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, которому в этом году исполняется 350 лет. В 17.30 состоится флэшмоб «Триколор», по площади М.Горького до танцплощадки Городского парка культуры и отдыха пронесут национальный триколор.

Сразу после флэшмоба в 18.00 на танцплощадке Городского парка культуры и отдыха начнется Концертная программа «Наш флаг, наша гордость!».

На вечерних площадках с 16.00 во дворах домов по адресам: Островского, 1а Комсомольская,23, Советская,64, Микрорайон,23, Горького,1 в этот день будут организованны тематические программы для детей и подростков посвященные Дню Государственного флага РФ.

С подробной программой мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации вы можете ознакомиться в прикрепленном файле., сообщает пресс-служба администрации Бердска.

С Днем Российского флага поздравили горожан мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер совета депутатом Валерий Бадьин:

— День Российского флага — это праздник всех поколений россиян, праздник истинных патриотов, тех, кто гордится своей страной, своей малой родиной. Наш флаг олицетворяет силу, веру и любовь к родной земле, объединяет нас и помогает почувствовать, что вместе мы многонациональный российский народ, трудящийся на благо процветания государства.

Сегодня бердчане добиваются высоких результатов в образовании, спорте, культуре и политике. Наши общие победы — весомый вклад в достойное развитие родного города, Новосибирской области и всей страны. В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие бердчане, крепкого здоровья, мира, добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что для вас значит этот праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Человек только умер, а на пороге похоронный агент. Как избежать мошенничества?
15:45 22-08-2019
Человек только умер, а на пороге похоронный агент. Как избежать мошенничества?
БердскПрезентует отремонтированный двор на ул. Лунной по нацпроекту власть Бердска
15:45 22-08-2019
Презентует отремонтированный двор на ул. Лунной по нацпроекту власть Бердска
Первый поезд с детскими купе появился в России
15:30 22-08-2019
Первый поезд с детскими купе появился в России
Уроки по Dota 2 и FIFA включат в школьную программу россиян
15:15 22-08-2019
Уроки по Dota 2 и FIFA включат в школьную программу россиян
Спасти жизнь 4-летнего малыша просят его родные из Бердска
15:06 22-08-2019
Спасти жизнь 4-летнего малыша просят его родные из Бердска
БердскНизкий полет военного вертолета сняли на видео жители микрорайона Раздольного Бердска
15:00 22-08-2019
Низкий полет военного вертолета сняли на видео жители микрорайона Раздольного Бердска
Через суд аннулировала платежи за капремонт семья из Новосибирска 1
14:45 22-08-2019
Через суд аннулировала платежи за капремонт семья из Новосибирска
Штрафовать за сбор кедровых шишек и клюквы будут жителей Новосибирской области
14:30 22-08-2019
Штрафовать за сбор кедровых шишек и клюквы будут жителей Новосибирской области
БердскВыпускница 2019: Пусть мой муж работает хоть дворником или официантом 1
14:15 22-08-2019
Выпускница 2019: Пусть мой муж работает хоть дворником или официантом
Стальная дверь от ИП Судобина надежно будет охранять ваш дом
14:14 22-08-2019
Стальная дверь от ИП Судобина надежно будет охранять ваш дом