Отметят 350-летие флага России флешмобом жители Бердска

По площади М.Горького до танцплощадки Городского парка культуры и отдыха пронесут национальный триколор. Ребятишки поучаствуют в тематических программах, посвященных флагу РФ.

В этом году флагу РФ исполняется 350 лет

22 августа Бердск присоединится к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, которому в этом году исполняется 350 лет. В 17.30 состоится флэшмоб «Триколор», по площади М.Горького до танцплощадки Городского парка культуры и отдыха пронесут национальный триколор.

Сразу после флэшмоба в 18.00 на танцплощадке Городского парка культуры и отдыха начнется Концертная программа «Наш флаг, наша гордость!».

На вечерних площадках с 16.00 во дворах домов по адресам: Островского, 1а Комсомольская,23, Советская,64, Микрорайон,23, Горького,1 в этот день будут организованны тематические программы для детей и подростков посвященные Дню Государственного флага РФ.

С подробной программой мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации вы можете ознакомиться в прикрепленном файле., сообщает пресс-служба администрации Бердска.

С Днем Российского флага поздравили горожан мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер совета депутатом Валерий Бадьин:

— День Российского флага — это праздник всех поколений россиян, праздник истинных патриотов, тех, кто гордится своей страной, своей малой родиной. Наш флаг олицетворяет силу, веру и любовь к родной земле, объединяет нас и помогает почувствовать, что вместе мы многонациональный российский народ, трудящийся на благо процветания государства.

Сегодня бердчане добиваются высоких результатов в образовании, спорте, культуре и политике. Наши общие победы — весомый вклад в достойное развитие родного города, Новосибирской области и всей страны. В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие бердчане, крепкого здоровья, мира, добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах!