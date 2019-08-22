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Здоровье / Общество

Тифозная Мэри: почему врачи боятся «нулевых пациентов»

17:29 22.08.2019 Фото: pixabay
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Мэри была носителем тифа, но не знала об этом, так как считала, что она абсолютно здорова.

Тифозная Мэри: почему врачи боятся «нулевых пациентов»
«Нулевые пациенты».- это люди с которых начинается любая эпидемия

Медики всего мира боятся «нулевых пациентов». Это люди, с которых начинается любая эпидемия.

Изначально это люди, которые контактируют с природным источником заражения, после чего заражает остальных людей. Иногда так получается, что сам человек не болеет и не ощущает болезнь.

В качестве примера можно привести известную в народе «тифозную Мэри». Она была носителем тифа, но не знала об этом, так как считала, что она абсолютно здорова.

В результате более 50 человек заразились от нее тифом. Таким образом, она заражала семьи с детьми. А потом уезжала в другой город, чтобы поменять место жительства.

Вскоре ее удалось отследить. Ее отправили на поселение на отдельный остров.

Еще один такой случай произошел в США. Некий стюард Air Canada Гаэтан Дюга заразился в Африке СПИДом. После чего заразил многих людей, так как не был разборчив в отношениях.

Источник: medikforum.ru

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