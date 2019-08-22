Долгожданная реконструкция вокзала в Бердске стартует в сентябре 2019 года

Новый вокзальный комплекс должен появиться в 2021 году. Уже сегодня на территории вокзала ведутся работы по монтажу декоративного забора для облагораживания клумб и производится замена знаков безопасности.

Бердчане заждались реконструкции вокзала

Когда же начнется реконструкция железнодорожного вокзала в Бердске, интересуются горожане. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» сегодня, 22 августа, по проекту «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров» 3 июля 2019 года получено положительное заключение проектной части.

15 июля 2019 года получено разрешение на строительство, а в настоящее время осуществляется заключение договора с подрядной организацией.

— Начало работ запланировано на сентябрь 2019 года, окончание – 2021 год, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по работе со СМИ Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Артем Вырезков сегодня, 22 августа.

Кроме того, укладка новой тротуарной плитки осуществляется за счет эксплуатационных средств компании ОАО «РЖД». На территории вокзала также ведутся работы по монтажу декоративного забора для облагораживания клумб, а на вокзальном комплексе производится замена знаков безопасности. Эти работы планируется завершить до конца месяца.

Саратовский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап работ по реконструкции здания вокзала на станции Бердск Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги и пристройке к нему нового пассажирского терминала.

Отметим, что для начала реализации первого этапа работ после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России необходимо получить разрешение на строительство. Только после этого можно будет приступать к строительно-монтажным работам. Планируется, что строительно-монтажные работы на объекте начнутся в III квартале 2019 года.

Первый этап работ по проекту «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров» предусматривает увеличение площадей вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. Такой подход позволит обеспечить предоставление качественных услуг, выполнение требований транспортной безопасности, доступ для маломобильных граждан, благоустройство прилегающей территории и перрона, а также создание инфраструктуры для пассажиров автомобильного транспорта.

В новом терминале будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные и санитарно-бытовые помещения.

При реконструкции здания вокзала будет максимально сохранен его внешний вид: декоративные и конструктивные элементы крыши кладки внешних стен – клинчатые перемычки, рельеф наличников проемов, деревянные кронштейны. Также специалисты сохранят памятный геодезический знак времен строительства вокзала.

На вокзальном комплексе будут созданы все необходимые условия для маломобильных пассажиров: оборудованы специализированные места отдыха, для спуска с тротуаров на проезжую часть предусмотрены пандусы, для инвалидов с нарушением функции зрения – направляющие и предупреждающие тактильные полосы контрастных цветов на территории комплекса и вдоль посадочных платформ.

Единовременная вместимость вокзала Бердска по завершению первого этапа реконструкции составит 300 человек, в том числе 250 пассажиров пригородного сообщения и 50 пассажиров дальнего следования.

На период проведения строительно-монтажных работ временные кассы и залы ожидания будут расположены в модульных вагончиках, оборудованных инженерными системами (освещение, отопление, оповещение), сиденьями для ожидания, всей необходимой информацией (расписание, объявления и так далее).

Поезда будут останавливаться на привычном месте. Схема подъезда и подхода к зданию вокзала не изменится.

Справка

Железнодорожный вокзал Бердск в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги был построен в 1914 году. Дважды, в 1963 и 2004 годах на вокзале проводили капитальный ремонт.