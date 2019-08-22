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Отменить право гражданства США по рождению хочет Трамп

11:00 22.08.2019 Фото: pixabay
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По его словам, тот факт, что любой, кто рожает ребенка на территории США, получает для него гражданство, является нелепым. Президент настаивает на том, что это должно прекратиться.

Отменить право гражданства США по рождению хочет Трамп
В США рассматривают возможность отмены права на гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация всерьез рассматривает возможность отмены права на предоставления гражданства по рождению.
«Мы рассматриваем это всерьез», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Вопрос предоставления гражданства любому лицу, родившемуся на территории США, закреплен в 14-й поправке к Конституции. Трамп уже и ранее говорил о возможностью отмены этой поправки. По его словам, тот факт, что любой, кто рожает ребенка на территории США, получает для него гражданство, является нелепым. Президент настаивает на том, что это должно прекратиться.
Для отмены поправки, как он сообщил в ходе прошлогоднего интервью изданию Axios, понадобиться всего лишь президентский указ.
Еще в августа 2015 года Трамп возмутился у себя в Twitter тем, что 7,5% всех рожденных в США являются нелегальным мигрантами, более 300 тысяч детей в год. «Это должно прекратиться», — добавил он.
Эти заявления американский лидер сделал на фоне ужесточения политики в отношении мигрантов в США.

Источник: РИА Новости

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