Авто Статус: страхование ОСАГО, КАСКО, имущества, автокредиты!

Все услуги предоставляются официально на законных основаниях, оплата может производится безналичными путем на расчетный счет.

Выбор вида страхования дело каждого автомобилиста, но главным нюансом в этом деле является выбор хорошей страховой компании

НАС НЕ НАДО ПОТОМ ИСКАТЬ!

МЫ 15 лет на рынке страхования в одном офисе в Бердске по адресу: Ленина 89/15,7 этаж, офиис 701, лифт в левом крыле здания, работает.

Направления деятельности Агентства Авто Статус:

— страхование, причем не только ОСАГО, но и КАСКО, страхование от несчастного случая, домов, дач, квартир и любой другой вид страхования;

— помощь в получении авто и потребительского кредита, в том числе под залог ПТС или недвижимости.

— продажа сервисных карт аварийного комиссариата НСО;

— помощь в восстановлении КБМ (скидка за безубыточность по ОСАГО;

— комиссионное оформление автомобилей;

— оформление договора купли продажи и заявление в ГИБДД;

— проверка на наличие ограничений автомобиля;

— бесплатная помощь в открытии расчетного счета для ИП и ООО;

— бесплатная помощь в получении кредитных и дебетовых карт и бесплатные консультации о возможности дополнительного заработка;

— экспресс кредиты на услуги агентства (в том числе на страхование ОСАГО, КАСКО, имущества) (ПАО Совкомбанк, КБ ЛОКО-банк (АО) );

Все услуги в нашей организации предоставляются официально на законных основаниях, оплата может производится безналичными путем на расчетный счет (это удобно для юридических лиц, т.к. они могут при необходимости, расходы), клиенты физические лица имеют возможность произвести оплату картой через терминал в офисе агентства либо наличными деньгами и получить платежный документ (приходный кассовый ордер, кассовый онлайн чек, чек терминала).

В Агентстве Авто Статус практикуется:

— индивидуальный подход к каждому КЛИЕНТУ;

— мы привязаны не к территории, где идет поток клиентов (ГАИ, Пункты ТО и т.д.), а к самому КЛИЕНТУ.

— бесплатная помощь нашим КЛИЕНТАМ после заключения договоров страхования (выплаты, изменения условий договора и т.д.), сделок по получению автокредита и кредита;

— реальная система скидок (можно посмотреть на сайте Курьер Среда, avtostatus.vesberdsk.ru, а также в Дубль ГИС в рубриках «Страхование» и «Помощь в получении кредита».

WhatsApp — 8-952-944-0091

Телефон: 8-913-9294705 (ОСАГО, КАСКО,страхование дач, домов, квартир, КАСКО,автокредит, кредитные, дебетовые карты)

8-913-929-4701 (ОСАГО, договор купли-продажи, заявление в ГАИ)

2-98-89 (Бердский стационарный в офисе 701 на Ленина 89/15)

E-mail: avto_status@mail.ru (отправьте информацию по любому вопросу и мы Вам обязательно ответим или свяжемся с Вами).

* (ПАО Совкомбанк, КБ ЛОКО-банк (АО))

Источник: Раздел ПД кредитно-страховое агенство (Автосалон) Авто Статус на сайте Весь Бердск