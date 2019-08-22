Основатель музея русской иконы меценат Михаил Абрамов разбился на вертолете в Греции

Вертолет принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Он врезался в провода линии электропередачи, загорелся и рухнул в воду в 50 метров от берега. Водолазы подняли из воды тела троих погибших.

Вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал местному бизнесмену

Посольство РФ в Греции назвало в среду имена и фамилии двух россиян, погибших в катастрофе вертолета у острова Порос.

«Это — Михаил Юрьевич Абрамов и Павел Дмитриевич Акулинин», — сообщил дипломат корреспонденту ТАСС.

В пресс-службе Музея русской иконы подтвердили гибель Абрамова. «Погиб основатель Музея русской иконы», — сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов подтвердил корреспонденту ТАСС гибель двух россиян в катастрофе вертолета во вторник близ острова Порос. «На борту разбившегося вблизи острова Порос вертолета находились двое граждан России. Оба они, как и пилот — гражданин Греции, погибли», — сказал Гаврилов. На вопрос по поводу репатриации тел Гаврилов сказал, что «предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела посольства».

Информацию о фамилиях россиян ранее распространила газета Iefimerida. Однако там была приведена неправильная транскрипция имени и фамилии одного из погибших.

По данным Афинского Македонского агентства новостей, частный вертолет упал во вторник в 15:40 по местному времени (совпадает с московским) в море к югу от порта Пороса. Известно, что вертолет был типа Agusta A-109 и принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Вертолет был нанят двумя россиянами для полета из городка Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес напротив Пороса, в Афинский международный аэропорт.

По словам очевидцев, вертолет врезался в провода линии электропередачи, загорелся и рухнул в воду в 50 м от берега. Водолазы подняли из воды тела троих погибших. Греческого пилота звали Никос Каристинос. Он ранее служил в военной авиации. Был женат, отец троих детей.

Источник: ТАСС