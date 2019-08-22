Шойгу: На западной границе России напряженная обстановка

Военно-политическая обстановка характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе и развертыванием системы ПРО США в Румынии и Польше.

НАТО усиливается у границ России

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что военно-политическая обстановка характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе и развертыванием системы ПРО США в Румынии и Польше.

Российское военное ведомство примет ряд мер в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии Минобороны.

Военно-политическая обстановка «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», отметил министр.

«Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», — сказал он.

Шойгу сообщил, что на заседании коллегии будет обсуждаться выполнение планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы по реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Восточное стратегическое направление

Военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении продолжает осложняться, отметил Шойгу.

«Действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии», — сказал он.

В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в Восточном военном округе в этом году будет проведено 62 организационных мероприятия. «Самые важные из них — формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады», — отметил Шойгу.

Говоря о других мерах по усилению группировки войск на востоке России, он напомнил, что в марте спущена на воду большая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», которая после завершения ходовых и швартовых испытаний в ноябре текущего года войдет в состав Тихоокеанского флота. До конца года округ получит 1743 единицы вооружения и военной техники. В результате доля перспективных образцов в его войсках составит 53%.

По словам министра, «отмечается положительная динамика в комплектовании соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту, за первое полугодие отобрано более 4,5 тыс. человек».

Учения и борьба со стихией

Шойгу сообщил, что в течение года планируется провести свыше 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений. Министр напомнил, что в апреле-мае в Южно-Китайском море прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2019», в которых участвовало 10 боевых кораблей и более 3 тыс. военнослужащих. «Сейчас идет активная подготовка к двусторонним командно-штабным учениям на сахалинском и приморском операционных направлениях», — отметил он.

Шойгу констатировал, что наряду с боевой подготовкой войска округа задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он напомнил, что в начале года успешно ликвидирован затор на реке Бурея. В феврале уничтожены очаги биологического заражения в Приморском и Хабаровском краях. В июле-августе округ принял участие в устранении последствий наводнения в Амурской и Иркутской областях. Кроме этого, беспилотная авиация осуществляет круглосуточный мониторинг районов природных пожаров.

Министр обороны также представил в среду нового члена коллегии военного ведомства — своего заместителя Юнус-Бека Евкурова.

Евкуров, ранее занимавший пост главы Ингушетии, был назначен заместителем министра обороны России в июле. На новой должности он отвечает за боевую подготовку Вооруженных сил РФ.

«Уважаемые товарищи. Представляю вам нового члена коллегии Минобороны: замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич. Сегодня ему вручается личный штандарт, символизирующий верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство органами военного управления, и должностной знак заместителя министра обороны», — сказал Шойгу.

Источник: ТАСС