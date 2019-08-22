Обменять Крым на место России в G8 предложил Зеленский

Президент Украины выразил мнение, что это станет возможным только после прекращения конфликта в Донбассе.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Позднее Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7. Против скорого возвращения России в «большую восьмерку также выступили премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «большой семерки» и не исключил возобновления формата G8. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что тему участия Москвы в «большой семерке» необходимо обсуждать в профессиональном формате.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Источник: Риа Новости