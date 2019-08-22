22.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Обменять Крым на место России в G8 предложил Зеленский

10:00 22.08.2019 Фото: Википедия
2 1

Президент Украины выразил мнение, что это станет возможным только после прекращения конфликта в Донбассе.

Обменять Крым на место России в G8 предложил Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Позднее Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7. Против скорого возвращения России в «большую восьмерку также выступили премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «большой семерки» и не исключил возобновления формата G8. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что тему участия Москвы в «большой семерке» необходимо обсуждать в профессиональном формате.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Источник: Риа Новости

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бредовая идея?

Психиатр, 22 августа 2019 10:40
Они действительно больные.. Пусть сами бесятся в своём прогнившем клубе.
Гость, 22 августа 2019 10:46
Членство в g8, ради чего?! Чтобы создать площадку для претензий к РФ?! Это вообще не в наших интересах! Тем более что-то за это обещать! Пусть идут на гору удалено.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДолгожданная реконструкция вокзала в Бердске стартует в сентябре 2019 года
11:15 22-08-2019
Долгожданная реконструкция вокзала в Бердске стартует в сентябре 2019 года
Отменить право гражданства США по рождению хочет Трамп
11:00 22-08-2019
Отменить право гражданства США по рождению хочет Трамп
Основатель музея русской иконы меценат Михаил Абрамов разбился на вертолете в Греции 1
10:45 22-08-2019
Основатель музея русской иконы меценат Михаил Абрамов разбился на вертолете в Греции
БердскНулевая видимость: Туман погрузил во тьму трассу Р-256 под Бердском
10:30 22-08-2019
Нулевая видимость: Туман погрузил во тьму трассу Р-256 под Бердском
Шойгу: На западной границе России напряженная обстановка
10:15 22-08-2019
Шойгу: На западной границе России напряженная обстановка
Обменять Крым на место России в G8 предложил Зеленский 2
10:00 22-08-2019
Обменять Крым на место России в G8 предложил Зеленский
БердскБукеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска 2
09:45 22-08-2019
Букеты из колбасы и сушеного окуня пользуются бешеной популярностью у мужчин Бердска
От бумажной нагрузки хотят избавить учителей в России 1
09:30 22-08-2019
От бумажной нагрузки хотят избавить учителей в России
Киану Ривз сыграет Нео в культовой трилогии «Матрице 4»
09:15 22-08-2019
Киану Ривз сыграет Нео в культовой трилогии «Матрице 4»
БердскЧудом спаслись из горящего дома взрослые и 3-летняя малышка в Бердске
08:58 22-08-2019
Чудом спаслись из горящего дома взрослые и 3-летняя малышка в Бердске