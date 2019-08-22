Чудом спаслись из горящего дома взрослые и 3-летняя малышка в Бердске

Трагедии избежать удалось

Вечером 21 августа по ул. Молодой Гвардии в Бердске загорелся частный жилой дом. По словам очевидцев, на место происшествия выезжала машина скорой помощи. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОНД Бердска, в доме проживали двое взрослых и малышка 2016 года рождения. Но трагедии удалось избежать.

— Сообщение о пожаре поступило в 21.50 вечера. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электроприборов на веранде. Огнем были охвачены 63 квадратных метра. В результате пожара огнём повреждены кровля дома и веранды, две комнаты по всей площади. Жертв нет, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Николай Анатольевич сегодня, 22 августа.

По данным МЧС по Новосибирской области, доставка огнетушащих средств к месту тушения пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 700 м. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава, работало 2 звена газодымозащитной службы.