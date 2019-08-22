Как в Сайлент Хилл: В густой туман погрузился Бердск

Туман накрыл весь город в утренние часы

Сегодня утром, 22 августа, жители Бердска запаниковали: город окутан густым туманом, неужели вблизи Бердска горит лес? Как соощает МЧС по Новосибирской области, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, по северу местами умеренные дожди, днем с грозами. Ночью и утром при прояснениях туманы.

По народным приметам, туман утром говорит о жаркой погоде днем. В этом суждении есть доля правды: согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 22 августа температура воздуха ночью составляла +6, +11 °C, а днем воздух прогреется до +17, +22 °C.

Авто видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

