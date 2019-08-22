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Притворился сотрудником ФСБ и попросил взятку у чиновника пенсионер в Нижнем Тагиле

13:00 22.08.2019 Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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Мужчина старательно пытался выдать себя за представителя ФСБ: он носил одежду с символикой ведомства, использовал удостоверение, внешне похожее на удостоверение службы, ссылался на знакомства с высокопоставленными должностными лицами в полиции.

Притворился сотрудником ФСБ и попросил взятку у чиновника пенсионер в Нижнем Тагиле
Лжесиловик был задержан в феврале этого года

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 66-летнего жителя села Лая к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за то, что он выдавал себя за сотрудника ФСБ. Как сообщает пресс-служба свердловского управления Федеральной службы безопасности, мужчина, представившись сотрудником силового ведомства, обратился к главе предприятия в Нижнем Тагиле с предложением решить вопрос о прекращении в отношении него доследственной проверки, якобы инициированной полицией. За свою услугу он потребовал 300 тыс. рублей.

Мужчина старательно пытался выдать себя за представителя ФСБ: он носил одежду с символикой ведомства, использовал удостоверение, внешне похожее на удостоверение службы, ссылался на знакомства с высокопоставленными должностными лицами в полиции Нижнего Тагила.

Лжесиловик был задержан в феврале этого года при получении денег от потерпевшего руководителя предприятия. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Источник: znak.com

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