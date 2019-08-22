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Здоровье / Общество

Я в стрессе: Что поможет с ним справиться?

17:15 22.08.2019 Фото: pixabay
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Стресс возникает как реакция на любые события или требования, с которыми человеку трудно справиться.

Я в стрессе: Что поможет с ним справиться?
Стресс возникает как реакция на любые события или требования

Эксперты Министерства здравоохранения дали рекомендации, как справиться со стрессом и таким образом снизить риск развития некоторых опасных заболеваний.
«В современном обществе бегство от стресса — занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе», — говорится в сообщении.

Чтобы преодолеть стресс, рекомендуется высыпаться, ежедневно отводить немного времени для релаксации и чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.
Кроме того, снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой.

А а вот снимать стресс с помощью табака или алкоголя эксперты не советуют — проблемы не исчезнут, а здоровье пострадает.

Побороть стресс способно и правильное питание: не стоит есть на ходу, приемы пищи должны стать временем отдыха.

А такие продукты, как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь, помогут повысить настроение.

«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — пишут специалисты.

Стресс возникает как реакция на любые события или требования, с которыми человеку трудно справиться. Он способен ускорять развитие таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и язвенная болезнь, напоминают эксперты.

Источник: РИА Новости

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